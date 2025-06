Wien (www.fondscheck.de) - Am Markt für börsengehandelte Fonds (ETFs) deutet sich eine Trendwende an, so die Experten von "FONDS professionell".Der Abfluss von Geld aus europäischen ETFs, die in US-Titel investieren würden, scheine vorerst gestoppt zu sein. Im Mai sei unter dem Strich erstmals wieder Geld in US-Aktien-ETFs geflossen, berichte die Fondsgesellschaft Fidelity International. In den vorangegangenen drei Monaten hätten europäische Anleger unter dem Strich Geld aus ETFs abgezogen, die in US-Titel investieren würden. ...

