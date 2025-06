Der südkoreanische Automobilkonzern Hyundai hat sämtliche Anteile am indischen E-Zweirad-Hersteller Ola Electric verkauft. Und auch die Hyundai-Tochter Kia hat ihre Beteiligung an dem Unternehmen auf ein Minimum reduziert. Der Rückzug könnte daran liegen, dass Ola Electric seine Pläne für eigene Elektroautos offenbar auf Eis gelegt hat. Hyundai, das einen Anteil von 2,47 Prozent an dem börsennotierten Unternehmen hielt, verkaufte sämtliche Anteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...