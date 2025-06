Cleiton Táxi Aéreo erhält erste Auslieferung in Südamerika für Charterflüge

Das Kombinationspaket für die Cessna SkyCourier wurde kürzlich von der brasilianischen Zivilluftfahrtbehörde ANAC zertifiziert und in die Flotte der brasilianischen Chartergesellschaft Cleiton Táxi Aéreo (CTA) aufgenommen. Dies ist die erste Auslieferung der SkyCourier in Südamerika.

The Cessna SkyCourier Combi configuration kit recently achieved certification from the National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC) and joined the fleet of Brazilian charter company Cleiton Táxi Aéreo (CTA). This marks the first delivery of the SkyCourier into South America. (Photo credit: Textron Aviation)