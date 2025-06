DJ Heidelberg Materials kauft Betonrecycling im kanadischen Calgary

DOW JONES--Heidelberg Materials erwirbt in der westkanadischen Stadt Calgary eine Anlage für recycelte Zuschlagstoffe sowie ein Abbruchgeschäft auf Vertragsbasis mit vier mobilen Anlagen. Verkäufer ist Concrete Crushers Inc (CCI), der größte Betonrecycler vor Ort, wie das DAX-Unternehmen mitteilte. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Der Westen Nordamerikas gehört zu den wichtigen Märkten des deutschen Baustoffkonzerns. Mit dem Zukauf stärke man die Präsenz in einem attraktiven Markt und baue zugleich das Angebot an nachhaltigen und zirkulären Produkten weiter aus, heißt es in der Mitteilung.

June 05, 2025

