Bonn (ots) -Mit dem Strategieprogramm HORIZON28 entwickelt sich die CONET-Gruppe zum IT Full-Service Provider mit Ende-zu-Ende-Lösungen in sechs marktrelevanten Leistungsfeldern. Verbesserung um zwei Plätze in aktueller Lünendonk®-Liste.Durch die konsequente Ausrichtung der Organisationsstrukturen auf sechs marktrelevante Leistungsfelder und einen neu aufgestellten, zentral gesteuerten Vertrieb erreicht die CONET-Gruppe die ersten wichtigen Meilensteine ihres angestrebten Wachstumskurses: Mit mehr als 305 Millionen Euro hat das IT-Beratungshaus seinen Jahresumsatz im zum 31. März 2025 beendeten Geschäftsjahr erneut gesteigert und wächst mit dem Markt. Das belegt auch die in dieser Woche veröffentlichte Lünendonk-Liste "Führende IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland", in der sich CONET mit einem aktuellen 18. Rang um zwei Plätze im Top-25-Ranking verbessert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit europaweit rund 2.000 Digitalisierungsspezialisten und plant für das laufende Geschäftsjahr bis zu 400 Neueinstellungen.Die strategische Konzentration auf die drei Kernbranchen Automotive, Public Sector und Defense sowie die Wachstumssektoren Finance & Insurance, Manufacturing und Energies & Utilities schärft das Beratungs- und Service-Portfolio der CONET-Gruppe nachhaltig. In den sechs zentralen Leistungsfeldern Digital Advisory Services (Consulting), Data Intelligence & AI, Digital Experience, Business Applications, Software Development sowie Cloud & Managed Services bietet die CONET-Gruppe ihren Kunden umfassende End-to-End-Lösungen mit starker vertikaler Expertise. Die Unternehmensgruppe entwickelt sich damit zu einem führenden mittelständischen IT Full-Service Provider in der DACH-Region. Insbesondere in den zentralen Segmenten digitale Verteidigung und öffentliche Verwaltung ist die CONET-Gruppe der ideale Partner für eine erfolgreiche Transformation und hat sich in Erwartung der Schaffung des neuen Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung fokussiert auf die konkreten Digitalisierungsbedarfe seiner Schlüsselbranchen aufgestellt."Wir sind sehr stolz, dass wir trotz eines insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Umfelds unsere Strategie HORIZON28 erfolgreich in die Umsetzung gebracht haben," sagt CONET-CEO Martin Wibbe. "Während viele unserer Wettbewerber derzeit konsolidieren und massiv Stellen abbauen, schaffen wir weiter neue Arbeitsplätze und bauen unser Recruiting sogar noch aus: Bis zu 400 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir im laufenden Geschäftsjahr einstellen und auch damit unsere herausragenden Kompetenzfelder Defense und Public durch gezielte Investitionen in Fachpersonal und vertiefendes Know-how noch weiter verstärken!"Daniela Bünger, CFO der CONET-Unternehmensgruppe, ergänzt: "Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die CONET-Gruppe wichtige Weichen in Richtung einer gesteigerten Profitabilität und eines beschleunigten Wachstums gestellt. Für die kommenden Jahre sind zweistellige Wachstumsraten unser klares Ziel. Und mit positiven Signalen im IT-Markt - von Wachstumsprognosen in der Digitalwirtschaft und rasanten Entwicklungen in Kernthemen wie KI und Cloud bis zur Schaffung eines zentralen Digitalisierungsministeriums auf Bundesebene - sehen wir dafür die passenden Rahmenbedingungen."Über CONETDie CONET-Gruppe ist ein führender IT Full-Service Provider und Digitalisierungspartner im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 35 Jahren unterstützt CONET Unternehmen und Behörden bei der Umsetzung anspruchsvoller Digitalisierungsprojekte. Rund 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr Know-how in den Bereichen Digital Advisory Services, Data Intelligence & AI, Digital Experience, Business Applications, Software Development sowie Cloud & Managed Services ein. Der Kundenstamm reicht von Automotive, Finance & Insurance über Energy & Utilities und Manufacturing bis hin zum Public Sector & Defense. Mit Hauptsitz in Bonn und 16 weiteren Standorten in Europa steht CONET für Innovationskraft und Umsetzungsstärke.