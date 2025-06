Berlin (ots) -Wenn sich Eis, Glamour und gute Vibes treffen, kann der Sommer kommen. In Berlin-Mitte wurde am Mittwochabend der temporäre Pop-up "The Bonbon by Magnum" eröffnet - mit prominenter Unterstützung, kreativen Dessert-Ideen und einem DJ-Set der Brüder Aaron und Leo Altaras.Überraschungsgast Henry Samuel, der aus Los Angeles nach Berlin gekommen war, ließ sich die erste Kostprobe ebenso wenig entgehen wie Schauspielerin Lena Klenke, Podcasterin und Autorin Pati Valpati oder Schauspieler Filip Schnack. Schauspielerin Janina Uhse, die auch einen erfolgreichen Food-Kanal auf Instagram betreibt (@janinaandfood (https://www.instagram.com/janinaandfood/?hl=de)), servierte ihre eigens kreierte Dessert-Idee, den BonBoom Taco - gefüllt mit Blaubeeren, Magnum bonbons White Chocolate & Cookies und Zuckerwatte. "Sommer, Eis, Musik - besser kann man den Einstieg in den Sommer nicht feiern", sagte Uhse, die zusammen mit dem TikTok-Duo Fabi & Phil selbst eine Zeit lang hinter dem Tresen stand und ihre Kreationen servierte.Die neuen Magnum bonbons standen im Zentrum von fünf besonderen Eis-Kreationen - neben Janinas Rezept stand der knusprige Croffle mit Mascarpone, Karamell und den Magnum bonbons Gold Caramel Billionaire von Fabi & Phil (@fabiundphil)auf der Karte, die MacaBons von Creatorin Jessie Bluegrey (@jessieblugrey (https://www.tiktok.com/@jessiebluegrey?lang=de-DE)), ein spezieller Shake mit Matcha & Pistazie und der BonAffogato, eine Neuinterpretation des italienischen Klassikers.Ein weiterer Höhepunkt des Abends: das DJ-Set von Alcatraz, dem Musikprojekt der Schauspielbrüder Aaron und Leo Altaras. Ihre Beats lieferten den Soundtrack zu einem Abend, der irgendwo zwischen Eisbar, Patisserie und Concept Store lag.Noch bis einschließlich Pfingstmontag, 9. Juni, ist der Pop-up Store "The Bonbon by Magnum" täglich geöffnet. Der Eintritt ist frei - ebenso wie die Verkostung einer der Eiskreationen.THE BONBON BY MAGNUM5. bis 9. Juni 2025Gipsstraße 11, 10119 BerlinDo & Fr: 13-20 Uhr / Sa-Mo: 11-20 UhrEintritt und 1 Eiskreation frei*Mehr Informationen unter: www.magnumicecream.comTheBonbonByMagnum MagnumBonbonHochauflösendes Bildmaterial finden Sie HIER (https://we.tl/t-LwApEB5uYj).Bitte beachten Sie den Fotocredit: @patdomingo/MagnumPressekontakt:COR Berlin Kommunikation GmbHGreta Weiglgreta.weigl@cor-berlin.com+49-151-74259724Original-Content von: Magnum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75094/6049998