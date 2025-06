PARIS, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ELECQ revolutioniert das Laden von Elektrofahrzeugen in Europa. Auf der Drive to Zero 2025 stellte ELECQ sein All-in-One-Energiemanagementsystem für Privathaushalte vor - eine smarte Lösung, die intelligentes Laden, Solarintegration und dynamische Laststeuerung nahtlos vereint.



Zukunftssichere Ladeinfrastruktur für dynamische Energieanforderungen



Die Installation leistungsstarker Ladestationen stellt viele Haushalte vor technische Herausforderungen - veraltete Schalttafeln oder teure Netzaufrüstungen sind keine Seltenheit. ELECQ begegnet dieser Herausforderung mit einem integrierten System, bestehend aus dem Typ-2-Heimladegerät, dem Power Monitor und der ELECQ-App - eine intelligente Lösung, die sich in Echtzeit an die Energiebedingungen im Haushalt anpasst.

Volle Kontrolle und intelligentes Lastmanagement



Das ELECQ Typ 2-Heimladegerät liefert bis zu 22 kW Wechselstrom zum Laden - sicher, effizient und intelligent. In Kombination mit der ELECQ-App behalten Hausbesitzer jederzeit den Überblick über Folgendes:



Laden außerhalb von Spitzenzeiten planen

Detaillierte Kostenanalyse pro Ladevorgang abrufen

Berichte exportieren & OTA-Firmware-Updates empfangen



Solarstromnutzung vs. Netzstromverbrauch überwachen



Das intelligente Lastmanagement von ELECQ gewährleistet sicheres und effizientes Laden sowohl in Einzelhaushalten als auch in Haushalten mit mehreren Ladegeräten.



Der Power Monitor misst in Echtzeit den Haushaltsstromverbrauch und kommuniziert drahtlos via Wi-SUN mit dem Ladegerät. Das Ladegerät passt die Leistung dynamisch an, um Überlastungen zu vermeiden, sodass eine Ladung mit voller Geschwindigkeit ohne Aufrüstung der Schalttafel möglich ist.



Für Haushalte mit mehreren Elektroautos bietet ELECQ eine dynamische Lastverteilung (DLB), die bis zu 30 Ladegeräte intelligent steuert - ganz ohne zusätzliche Hardware. Das Ergebnis: keine Netzüberlastung, optimierter Energieeinsatz und maximale Effizienz für die gesamte Ladeinfrastruktur.



Solar-Lademodi



ELECQ unterstützt drei Solar-Lademodi: Nur Solar, Solarpriorität, und Unbegrenzt. Dank der Echtzeit-Koordination zwischen Solaranlage, Batteriespeicher und EV-Ladebedarf über den Power Monitor wird der Ladevorgang kontinuierlich an das aktuelle Energieangebot angepasst. Die intelligente Phasenumschaltung sorgt zudem für eine optimale Nutzung selbst geringer Solarerträge - für maximale Energieeffizienz bei jedem Wetter.



OCPP - und zukunftssicher



ELECQ-Ladegeräte unterstützen die direkte OCPP-Integration und sind bereits mit wichtigen Plattformen wie Last Mile Solutions, CLENERGY EV und SINTIO verbunden. Das System unterstützt:



OCPP 1.6J

OCPP 2.0.1

Zukunftssicheres OTA-Upgrade auf OCPP 2.1





Die Dual-Channel-Architektur (Direct OCPP + ELECQ Service Protocol) garantiert höchste Flexibilität - für offene und proprietäre Systeme gleichermaßen.





Über Privathaushalte hinaus: Erweiterung des ELECQ-Ökosystems



ELECQ denkt weiter und erweitert sein Portfolio über Privathaushalte hinaus. Die Lösungen im kommerziellen Bereich umfassen:

ELECQ Ready (vorverdrahtete Installationssätze)

ELECQ Biz (für Unternehmen und Fuhrparks)

ELECQ Station 60 - Kompaktes 60-kW-Gleichstrom-Schnellladegerät mit zwei Ausgängen, Echtzeit-Lastverteilung und stufenloser Stromregelung für optimierte Betriebszeiten.





Die umfassende ELECQ-Software-Suite gewährleistet die Cloud-Konnektivität:

ELECQ-App (für Endnutzer)

ELECQ Partner-App (für Installierende)

ELECQ Cloud (für Ferndiagnose, OTA und Energieanalyse)





Für Europa entwickelt - bereit für starke Partnerschaften

ELECQ ist vom TÜV Rheinland zertifiziert und erfüllt sämtliche Anforderungen für den europäischen Markt: CE-, CB- und RED-Zulassung sowie Konformität mit RoHS, REACH und WEEE. Egal ob Hausbesitzer, Installateur oder Energieplattform - ELECQ macht intelligente Energieinfrastruktur einfach, effizient und zukunftssicher.



