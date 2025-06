EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MÜNCHEN, 5. Juni 2025 - Mynaric, ein führender Großserien-Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten Laserkommunikationsprodukten, gab heute die Auslieferung bedeutender Mengen seiner optischen Kommunikationsterminals CONDOR Mk3 an Kunden, sowie bedeutende Fortschritte bei der technischen Entwicklung der nächsten Generation seines CONDOR-Terminals, der Modellreihe Mk3.1,bekannt. "Mynaric erfüllt weiterhin seine Verpflichtungen und verstärkt den Markt für weltraumgestützte optische Kommunikation. Bis heute haben wir mehr als 100 CONDOR Mk3-Terminals an unsere Kunden ausgeliefert, darunter das erste komplette Start-Set an einen Hauptkunden für die Tranche 1 des Proliferated Warfighter Space Architecture Programms der Space Development Agency (SDA)", sagte Joachim Horwath, Chief Technology Officer von Mynaric. "Parallel dazu treiben wir die Entwicklung des weltraumtauglichen CONDOR Mk3.1-Terminals voran, das das Tranche 2-Programm der SDA, sowie eine Reihe von kommerziellen Anwendungen unterstützen soll." Das CONDOR Mk3.1-Terminal wird, aufbauend auf der Architektur des Mk3,mit dem Fokus auf höhere Datenraten und verbesserte Effizienz entwickelt. Mit einem Zielwert von bis zu 100 Gbit/s bietet es eine verbesserte Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht und Stromverbrauch und ist damit ideal für staatliche und kommerzielle Satellitenkonstellationen geeignet. "Bei Mynaric arbeiten wir Hand in Hand mit unseren Kunden, um die Zukunft der Laserkommunikation zu gestalten", so Tim Deaver, Vice President of Global Sales & Solutions bei Mynaric. "Unsere Produkte der nächsten Generation, wie das CONDOR Mk3.1, sind ein direktes Ergebnis aus der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Industriepartnern und eines tiefen Verständnisses der sich entwickelnden Missionsanforderungen. Indem wir genau auf das Feedback unserer Kunden hören und die Bedürfnisse des Marktes vorhersehen, können wir Lösungen anbieten, die nicht nur technisch fortschrittlich, sondern auch operationell relevant sind." Dieser kundenorientierte Ansatz wird durch die skalierbare Großserienfertigung unterstützt, die ständig erweitert wird. Parallel hat Mynaric die Volumenproduktion des CONDOR Mk3-Terminals hochgefahren und bis heute mehr als 150 optische Terminal-Köpfe hergestellt. Während sich die Auslieferungen im Januar 2025 aufgrund von lieferantenbedingten Engpässen bei Schlüsselkomponenten verzögerten, erholte sich das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte stark und erhöhte die Gesamtproduktionsmenge auf einen dreistelligen Wert., was seine Fähigkeit unterstreicht, die industrialisierte Fertigung für die weltraumgestützte Laserkommunikation zu skalieren. "Mit der gerichtlichen Bestätigung unseres Restrukturierungsplans und dem Eintritt in die letzte Phase des StaRUG-Verfahrens konzentriert sich Mynaric nun darauf, die Einführung der nächsten Generation optischer Kommunikationstechnologien zu beschleunigen, die Rentabilität zu steigern und die langfristige finanzielle Stabilität sicherzustellen", sagte Andreas Reif, Chief Restructuring Officer von Mynaric. Über Mynaric Mynaric (FRA:M0YN) (OTC:MYNAY) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung von optischen Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität aus verschiedenen Erdumlaufbahnen,ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.



