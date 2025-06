Donald Trump sorgt erneut für Turbulenzen an den Finanzmärkten. Mit neuen Zöllen gegenüber China und dem Rest der Welt heizt er den Handelskonflikt wieder an - und bringt damit nicht nur den US-Dollar und den Anleihemarkt in Bewegung. Auch Gold, Bitcoin und Aktienmärkte wie der DAX und der S&P 500 reagieren ...