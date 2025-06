Hamburg (ots) -Für viele Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer ist Armin Mueller-Stahl Thomas Mann. So überzeugend hat der Schauspieler den Autor in Heinrich Breloers Dreiteiler "Die Manns" dargestellt. Im Gespräch mit NDR Kultur erzählt der 94-Jährige, er wurde seither häufig als 'Herr Thomas Mann' angesprochen.Dabei sei ihm die Rolle anfangs nicht leicht gefallen. "Das war ein schwieriger Prozess. Ich musste überlegen, wie kann ich ihn in unsere Zeit bringen? So wie die Leute früher gesprochen haben, durfte, konnte und wollte ich ihn nicht mehr darstellen. Ich glaube, dann hätte ich den Film kaputt gemacht." Nach langem Überlegen kam ihm dann der Gedanke: "Er muss so sein wie ich! Er wird meine Figur haben, meine Hände haben, meine Stimme haben. Ich werde ihn so einfach spielen wie nur möglich."Im Gespräch mit NDR Kultur denkt Mueller-Stahl darüber nach, wie viele Berührungspunkte es zwischen ihm und Thomas Mann gebe. "Irgendwie habe ich das Gefühl, ein Teil von mir ist Thomas Mann geworden. Das hat auch mit Lübeck zu tun. Also irgendwie bin ich in seine Nähe gerückt, ohne es wirklich vorgehabt zu haben."Das Gespräch von NDR Kultur Moderator Keno Bergholz mit Armin Mueller-Stahl ist an Thomas Manns 150. Geburtstag am Freitag, 6. Juni, im "Journal" ab 16.00 Uhr auf NDR Kultur zu hören, in voller Länge ist es auf ndr.de/kultur zu finden.Der Norddeutsche Rundfunk feiert den 150. Geburtstag von Thomas Mann mit einem umfassenden Programmangebot in Radio, Fernsehen und online. Alle Inhalte sind in der ARD Mediathek und ARD Audiothek verfügbar und bieten die Möglichkeit, diesen außergewöhnlichen Schriftsteller zu entdecken.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6050051