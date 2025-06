DJ MÄRKTE USA/Wall Street vor Hängepartie vor Freitagsdaten

DOW JONES--Der lustlose Handel des Vortages dürfte an der Wall Street am Donnerstag in eine neue Runde gehen. Vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag dürften Anleger kaum bereit sein, größere Positionsveränderungen vorzunehmen, heißt es im Handel. Der Aktienterminmarkt deutet einen wenig veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt an - leicht belastet von erneut schwachen Arbeitsmarktdaten. Zuletzt hatten überwiegend schlechte Konjunkturdaten die Kauflaune deutlich abgekühlt. So hatte neben miesen ADP-Arbeitsmarktdaten auch das Beige Book der US-Notenbank einen gestiegenen Konjunkturpessimismus zu Tage gefördert - ein Ergebnis der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Aber der echte Lackmustest für die Verfassung der US-Konjunktur wird in den Arbeitsmarktdaten der Regierung zum Wochenschluss gesehen.

"Die Bullen sind definitiv wieder am Steuer. Dies ist ganz klar ein Aktienmarkt, der bereit ist zu steigen; ein Markt, der gern durch das Hin und Her bei den Zöllen schaut, solange die Richtung auf Abschlüsse hindeutet", warnt Marktstratege Michael Brown von Pepperstone vor zu hohen Erwartungen an die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und mit Blick auf das Zolltheater von Trump. Wie schon am Vortag die ADP-Daten zeigen sich auch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten schwach. Denn die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat zugelegt, Volkswirte hatten einen Rückgang vorhergesagt. Die Konjunktursorgen nehmen damit wieder zu.

Das deutlicher als erwartet gesunkene Handelsbilanzdefizit im April dürfte US-Präsident Trump zwar freuen, zugleich litt aber aufgrund deutlicher als gedacht gestiegener Lohnstückkosten im ersten Quartal die Produktivität stärker als ohnehin befürchtet. "Das sind die ersten Spuren der Trump-Zölle", sagt ein Händler mit Blick auf den Einbruch der Importe.

Zinssenkungen in den USA wahrscheinlicher

Am Rentenmarkt sinkt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 4 Basispunkte auf 4,33 Prozent. Auch der Dollar gibt mit den Aussichten auf Zinssenkungen nach den schwachen Daten nach, der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent und fällt auf ein Tagestief. Der Euro steigt dagegen trotz wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkter EZB-Leitzinsen. Bei Gold tut sich wenig, die Erdölpreise erholen sich leicht nach den Vortagesabschlägen.

Unter den Einzelaktien bewegt sich der Kurs von Procter & Gamble (+0,1%) vorbörslich ähnlich wenig wie der Gesamtmarkt. Der Konsumgüterkonzern plant den Abbau von 7.000 Stellen innerhalb der nächsten zwei Jahre. Auch die Citigroup will Mitarbeiter loswerden, die Bank will in China die Belegschaft im IT-Bereich um 3.500 Stellen reduzieren. Der Kurs steigt um 0,4 Prozent.

MongoDB springen um 17,4 Prozent nach oben, der Software-Anbieter glänzt mit Quartalszahlen und Ausblick über Marktprognosen. Auch der Einzelhändler Five Below überzeugt mit positiven Erstquartalszahlen, der Kurs legt um 10,7 Prozent zu.

Descartes Systems Group enttäuscht dagegen mit den Erstquartalszahlen, der Kurs des IT-Spezialisten im Logistikbereich fällt um knapp 9 Prozent. Auch ein deutlicher Personalabbau besänftigt Anleger nicht. PVH, die Mutter von Modemarken wie Calvin Klein oder Tommy Hilfiger, hat die Markterwartungen mit den Geschäftszahlen geschlagen, nicht aber die Hoffnungen an den Ausblick - der Kurs verliert 9,7 Prozent.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1424 +0,1% 1,1418 1,1429 +10,3% EUR/JPY 163,89 +0,5% 163,00 163,64 +0,1% EUR/CHF 0,9377 +0,4% 0,9342 0,9358 -0,0% EUR/GBP 0,8416 -0,1% 0,8425 0,8419 +1,9% USD/JPY 143,45 +0,5% 142,79 143,18 -9,3% GBP/USD 1,3574 +0,2% 1,3551 1,3575 +8,2% USD/CNY 7,1691 +0,1% 7,1610 7,1717 -0,7% USD/CNH 7,1735 +0,0% 7,1718 7,1798 -2,2% AUS/USD 0,6517 +0,4% 0,6489 0,6498 +4,9% Bitcoin/USD 105.822,25 +0,8% 104.993,80 105.063,30 +12,5% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,13 62,75 +0,6% 0,38 -12,4% Brent/ICE 65,19 64,91 +0,4% 0,28 -13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3381,55 3376,30 +0,2% 5,25 +28,7% Silber 31,33 30,63 +2,3% 0,70 +9,7% Platin 993,24 953,92 +4,1% 39,32 +9,0% Kupfer 5,01 4,89 +2,5% 0,12 +23,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2025 09:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.