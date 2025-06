Bad Homburg (ots) -Bis zu 90 Prozent der Menschen mit Adipositas sind von obstruktiver Schlafapnoe betroffen[1] - einer chronischen Erkrankung, bei der es im Schlaf zu wiederholten Atemaussetzern kommt. Besonders häufig trifft es Männer.[2] Obstruktive Schlafapnoe und Adipositas verstärken sich gegenseitig und erhöhen das Risiko für schwere Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall.[3] Eine Gewichtsreduktion kann die Beschwerden der obstruktiven Schlafapnoe oft deutlich verbessern.[4] Anlässlich der Men's Health Week (09.-15. Juni 2025) machen Ärzt:innen auf diese Risiken aufmerksam und appellieren an Männer mit Adipositas, die Warnzeichen ernst zu nehmen und frühzeitig ärztlichen Rat einzuholen.Obstruktive Schlafapnoe bleibt oft lange unerkannt - dabei kann sie gravierende Folgen für Gesundheit und Alltag haben. "Ich wusste zwar, dass ich nachts sehr laut geschnarcht habe - bin bereits vor ein paar Jahren das erste Mal nachts aufgewacht und habe nach Luft geschnappt. Aber dass es so bedrohlich ist, war mir nicht bewusst. An die Schlafmaske, die ich verordnet bekam, konnte ich mich nicht so recht gewöhnen, habe sie nicht getragen. Erst als ich dann auch noch Herzrhythmusstörungen bekommen habe, weil sich mein Herz nachts nicht mehr erholen konnte, habe ich es ernst genommen", berichtet Christoph Hömmken, der seinen Alltag mit Adipositas auf Instagram dokumentiert. Er ist kein Einzelfall: Eine behandlungsbedürftige Schlafapnoe ist bei Männern in Deutschland mit 30 Prozent in der Gesamtbevölkerung mehr als doppelt so häufig wie bei Frauen (13 Prozent).[2] Fast zwei Drittel der Männer haben eine leichtere Form der obstruktiven Schlafapnoe.[2]Adipositas: Größter Risikofaktor für Schlafapnoe"Adipositas ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für Schlafapnoe", erklärt Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Schöbel, Leiter des Zentrums für Schlaf- und Telemedizin an der Universitätsmedizin Essen. Adipositas ist eine chronische Krankheit und definiert als Body-Mass-Index (BMI) >= 30 kg/m². Fettdepots im Hals- und Rachenbereich engen die oberen Atemwege ein, was die Atmung behindert.Adipositas betrifft in Deutschland rund ein Fünftel der Erwachsenen, Männer häufiger (21 Prozent) als Frauen (18 Prozent).[5] Neben dem Risiko für obstruktive Schlafapnoe erhöht Adipositas auch die Wahrscheinlichkeit für zahlreiche weitere Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall und bestimmte Krebsarten.[6] In Kombination mit obstruktiver Schlafapnoe steigt das Risiko für schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch weiter an.[3]Schlafapnoe-Risiko oft unterschätztEine obstruktive Schlafapnoe entsteht durch wiederholte Blockaden der oberen Atemwege während des Schlafs. Der Sauerstoffgehalt im Blut fällt schnell ab, das Herz beginnt zu rasen, der Blutdruck steigt und Stresshormone wie Kortisol und Adrenalin werden freigesetzt. Das Gehirn löst eine Weckreaktion aus und es kommt zu nächtlichen Atemaussetzern. Die Folge: Bis zu 90 Prozent der Menschen mit Schlafapnoe leiden an übermäßiger Tagesschläfrigkeit.[7] Konzentrations- und Gedächtnisprobleme sowie ein erhöhtes Verkehrsunfallrisiko - bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis - sind mögliche Folgen. Die Stressreaktionen im Körper durch die nächtlichen Weckreaktionen erhöhen das Risiko für schwere Folgeerkrankungen weiter: "Obstruktive Schlafapnoe beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität, sondern erhöht auch das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich. Deshalb ist eine frühzeitige Diagnose und Behandlung so wichtig", betont Dr. med. Petra Sandow, Hausärztin aus Berlin.Therapie: Gewichtsreduktion kann Schlafapnoe verbessernDie Standardtherapie der obstruktiven Schlafapnoe ist der kontinuierliche positive Atemwegsdruck (CPAP) mit einer Schlafmaske. Diese Behandlung stellt jedoch keine ursächliche Therapie dar. "Eine erfolgreiche Gewichtsreduktion kann den Schweregrad der Schlafapnoe und die damit verbundene Symptomatik deutlich lindern - manchmal sogar so weit, dass keine spezielle Schlafapnoe-Therapie mehr nötig ist", erklärt Prof. Schöbel.Neben Ernährungs- und Lebensstiländerungen gibt es heute auch verschiedene medikamentöse Ansätze in der Adipositas-Therapie, die individuell auf die Betroffenen abgestimmt werden sollten. "Wenn konservative Maßnahmen zur Gewichtsreduktion nicht ausreichen, kann eine medikamentöse Therapie bei Patient:innen mit obstruktiver Schlafapnoe und einem BMI über 27 kg/m² den Gewichtsverlust unterstützen und so dazu beitragen, die Schlafapnoe zu verbessern", so Prof. Schöbel. Die positiven Effekte einer Behandlung sind für die Patient:innen deutlich spürbar. "Seit ich Gewicht verloren habe und meine Schlafapnoe behandelt wird, ist meine Schlafqualität deutlich besser. Tagsüber bin ich nicht mehr so müde und dadurch auch viel produktiver als vorher", beschreibt Christoph Hömmken.Warnzeichen ernst nehmen - jetzt aktiv werdenWer unter starkem Schnarchen, unerklärlicher Tagesmüdigkeit oder Konzentrationsproblemen leidet, sollte die Warnzeichen also nicht ignorieren und ärztlichen Rat einholen. "Viele wissen nicht, dass Schlafapnoe das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte deutlich erhöht. Eine umfassende Aufklärung ist daher unerlässlich", appelliert Dr. Sandow. Menschen mit Adipositas oder die den Verdacht haben an einer obstruktiven Schlafapnoe erkrankt zu sein, rät Christoph Hömmken: "Ich würde jedem empfehlen, ein Schlaflabor aufzusuchen und der Sache auf den Grund zu gehen. Auf jeden Fall sollte man auch mit seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt über die Adipositas sprechen und das Thema gemeinsam angehen."Weitere Informationen zum Thema Adipositas finden Sie unter MeinWegmitAdipositas.de (http://meinwegmitadipositas.de).Hinweis: Der Online-Fragebogen (https://www.schlafmedizin-essen.de/formulare/epworth/) der Universitätsmedizin Essen kann bereits erste Hinweise auf eine mögliche Schlafapnoe liefern.Wir freuen uns über eine redaktionelle Berücksichtigung und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.PP-OB-DE-0124 Mai 2025 Heute helfen unsere Medikamente Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.Mit Erkenntnissen aus den Bereichen Biotechnologie, Chemie und Genetik treiben unsere Wissenschaftler:innen neue Entdeckungen voran, um einige der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt zu lösen. So arbeiten sie daran, die Behandlung von Diabetes immer weiter zu optimieren, Adipositas zu behandeln und deren gravierende Langzeitfolgen einzudämmen, den Kampf gegen Alzheimer-Demenz voranzubringen, Lösungen für folgenschwere Störungen des Immunsystems zu finden und schwer zu behandelnde Krebsarten in beherrschbare Krankheiten zu verwandeln.Bei jedem Schritt auf dem Weg zu einer gesünderen Welt geht es uns vor allem um eines: das Leben von Millionen Menschen zu verbessern. Das bedeutet auch, dass wir klinische Studien durchführen, die die Vielfalt unserer Welt abbilden. 