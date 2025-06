30 Millionen Euro Finanzierung durch eine Mischung aus verwässernden und risikoreichen Darlehen

Mittel zur Weiterentwicklung des Zelltherapieprogramms für Parkinson bis zur klinischen Phase und zum Ausbau der internen Pipeline für Zelltherapien

Transaktion profitiert von einer Garantie im Rahmen des InvestEU-Programms der Europäischen Kommission

TreeFrog Therapeutics, ein französisches Biotech-Unternehmen, das sich auf Zelltherapie spezialisiert hat, hat von der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Euro erhalten. Die Finanzierung wird die Weiterentwicklung des führenden Zelltherapieprogramms für Parkinson bis zur klinischen Phase unterstützen. Die Mittel werden auch zur Stärkung der internen Pipeline in anderen Krankheitsbereichen mit großem ungedecktem Bedarf verwendet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250528433490/de/

Vice-President Ambroise Fayolle, EIB and Frederic Desdouits, CEO TreeFrog Therapeutics sign financing of €30million to accelerate cell therapy programs.

Die regenerative Medizin birgt ein immenses Potenzial, das Gesundheitswesen zu revolutionieren und einige der weltweit ungedeckten Bedürfnisse bei Erkrankungen wichtiger Organe wie Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Gehirn zu behandeln oder zu heilen. Die Parkinson-Krankheit ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung und die am schnellsten wachsende, von der weltweit mehr als 10 Millionen Menschen betroffen sind. Die Prävalenz hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt und wird sich bis 2050 voraussichtlich erneut verdoppeln. Derzeitige Lösungen behandeln nur die Symptome. Die von TreeFrog entwickelte Zelltherapie hat das Potenzial, aufgrund ihres einzigartigen 3D-Formats aus induzierten pluripotenten Zellen (iPSC) die beste Behandlung ihrer Klasse zu werden. Das Programm ist auf dem besten Weg, 2027 für die erste Studie am Menschen bereit zu sein.

Die Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Euro wird in drei Tranchen zu je 10 Millionen Euro bereitgestellt, wobei TreeFrog von einem neuen Instrument der EIB profitiert, das eine Mischung aus verwässernder Finanzierung, sodass für die ersten beiden Tranchen keine Tilgung erforderlich ist, und Risikokapital für die letzte Tranche umfasst. Die ersten 10 Millionen Euro werden im zweiten Quartal 2025 abgerufen. Die Investition der EIB steht im Einklang mit dem Ziel von InvestEU, Forschung, Entwicklung und Innovation zu fördern.

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB, sagte: "Die regenerative Medizin ist ein Bereich, der angesichts der steigenden Lebenserwartung und der Tatsache, dass einige Krankheiten noch immer nicht behandelbar sind, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die EIB ist sehr daran interessiert, junge, dynamische europäische und französische Unternehmen zu unterstützen, die sich auf Forschung, Entwicklung und Produktinnovation konzentrieren. Die Unterstützung durch InvestEU ist ein Beweis für das breite europäische Interesse am Geschäftsmodell von TreeFrog und an neuen Lösungen für den Gesundheitssektor."

Jaime Arango, Chief Finance Officer von TreeFrog Therapeutics erklärte: "Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung der EIB, die unsere Liquiditätslage verbessert und es uns ermöglicht, unsere Zelltherapie für Parkinson in die klinische Anwendung zu bringen und gleichzeitig unsere interne Pipeline für Zelltherapien in anderen Krankheitsbereichen zu stärken."

Der bisherige Erfolg von TreeFrog bei der Gewinnung von Investoren und Partnern basiert auf seiner proprietären Technologieplattform C-Stem. Diese Plattform bewältigt einige der größten Herausforderungen, indem sie hochwertige Zellen effizient in kommerziellem Maßstab produziert. C-Stem kombiniert Mikrofluidik und Stammzellbiologie, um die natürliche Umgebung der Zellen nachzuahmen. Die Zellen werden in Alginatkapseln eingekapselt, die mit iPSCs besiedelt sind. Diese Kapseln schützen die Zellen und ermöglichen ihnen, sich auf natürliche Weise zu organisieren und zu wachsen. Die geschützten Zellen werden gepflegt und genährt, vermehren sich exponentiell und können in großtechnischen Bioreaktoren ohne Beschädigung und Stress in jeden beliebigen Zelltyp umgewandelt werden. Das Ergebnis sind 3D-Mikrogewebe, die sich durch einzigartige Vorteile in Bezug auf Qualität und Funktionalität auszeichnen und sich nach der Transplantation gut integrieren.

Hintergrundinformationen

Über die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB), deren Anteilseigner die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) sind, ist die Institution der EU für langfristige Finanzierungen. Im Rahmen von acht großen Prioritäten unterstützen wir Investitionen in Klimaschutz und Umwelt, digitale Transformation und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer friedlicheren und prosperierenden Welt. 2024 hat die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäsche Investmentfonds (EIF) gehört, neue Finanzierungen in Höhe von fast 89 Mrd EUR für mehr als 900 Projekte in Europa und weltweit unterzeichnet. In Frankreich hat die EIB-Gruppe 2024 über hundert Operationen mit einem Gesamtvolumen von 12,6 Mrd EUR unterzeichnet. Fast 60 der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel sowie zur Schaffung einer gesünderen Umwelt beitragen.

Über TreeFrog Therapeutics

TreeFrog Therapeutics ist ein in Frankreich ansässiges Biotechnologieunternehmen im Bereich der regenerativen Medizin, das Millionen von Patienten den Zugang zu Zelltherapien ermöglichen will. TreeFrog verfolgt einen einzigartigen Ansatz in der Entwicklung von Zelltherapien und bringt Biophysiker, Zellbiologen und Bioproduktionsingenieure zusammen, um die Herausforderungen der Branche zu bewältigen die kostengünstige Produktion und Differenzierung von Zellen in bisher unerreichter Qualität und Menge. Um seine Mission "Zelltherapie für alle" zu erfüllen, verfolgt TreeFrog ein Geschäftsmodell, das eigene Therapieprogramme und Partnerschaften mit führenden Biotech- und Industrieunternehmen umfasst. Seit 2021 hat das Unternehmen 82 Millionen US-Dollar aufgebracht, um eine Pipeline von Stammzelltherapien in der regenerativen Medizin voranzutreiben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250528433490/de/

Contacts:

Pressekontakte

EIB

Andrea Morawski, a.morawski@eib.org, Mobiltelefon: +352 691 284 349

Website: www.eib.org/press Pressebüro: press@eib.org

TreeFrog Therapeutics

Rachel Mooney

Chief Communications Officer

Rachel.mooney@treefrog.fr

Tel: +33 674063461