Der US-Elektroautobauer Lucid hat mit dem Unternehmen Graphite One einen neuen Liefervertrag für Graphitmaterial geschlossen. Diese sieht vor, dass Graphite One Lucid und seine Batteriezellenlieferanten ab 2028 mit Naturgraphit aus Alaska versorgen wird. In der Mitteilung ist lediglich von einer "mehrjährigen" Vereinbarung die Rede, die genaue Laufzeit des Liefervertrags wird nicht genannt. Lucid und auch Graphit One machen in ihren Presse-Aussendungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...