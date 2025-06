DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Handelsbilanz April Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +21,1 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Importe PROGNOSE: k.A. zuvor: -1,4% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April saisonbereinigt PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm *** 08:45 FR/Industrieproduktion April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 10:00 DE/Hellofresh SE, HV *** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Pressekonferenz zu makroökonomischen Prognosen der OeNB 10:30 EU/EZB Präsidentin Lagarde, Video-Nachricht zum 75igsten Jubiläum von CIBP *** 11:00 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,2% gg Vj 2. Veröff.: +0,3% gg Vq/+1,2% gg Vj 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +125.000 gg Vm zuvor: +177.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj *** - IN/Reserve Bank of India, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der Andienungsfrist an Mediaforeurope (MFE) - US/Bundeskanzler Merz, Reise nach Washington D.C. (seit 04.06.) - SE, KR/Börsenfeiertag Schweden, Südkorea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

