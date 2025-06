Grevesmühlen (ots) -Der Landkreis Nordwestmecklenburg, die Stadt Grevesmühlen, die Gemeinde Upahl und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH (WFG) unterzeichneten am 5. Juni eine gemeinsame Vereinbarung zur Vermarktung des Großgewerbestandortes Upahl/Grevesmühlen. Diese Kooperation markiert einen bedeutenden Schritt für die gemeinsame Vermarktung und Investorenbetreuung regionaler Gewerbeflächen. Landrat Tino Schomann, Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler, Upahls Bürgermeister Steve Springer sowie der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg Martin Kopp unterschrieben heute einen entsprechenden Vertrag, der die Marketing- und Vertriebsmaßnahmen der WFG für das Gewerbegebiet sowie die Zusammenarbeit regelt.Starker Standort mit PotenzialDirekt an der Autobahn 20 gelegen und in der Nähe zu Lübeck und dem Seehafen Wismar, bietet der Großgewerbestandort mit 45 Hektar Gesamtfläche ideale Voraussetzungen für produzierendes Gewerbe, Logistik und weitere Branchen. Das interkommunale Gewerbegebiet wird in zwei Abschnitten entwickelt. Für die Grevesmühlener Seite mit rund 28 Hektar besteht bereits Baurecht. Die Erschließung soll Ende 2025 beginnen. Für die Upahler Seite mit rund 17 Hektar wird im Jahr 2026 Baurecht geschaffen. Die Erschließung beginnt im Jahr 2027. Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Einsatz erneuerbarer Energien prägen den Standort, der als Grünes Gewerbegebiet entwickelt und vermarktet wird. So wird die Wärmeversorgung über Biomethan erfolgen.Regionalökonomische EffekteDie Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH entwickelte und vermarktet bereits das Industrie- und Gewerbegebiet Upahl - An der Silberkuhle südlich der Autobahn 20. Das rund 60 Hektar umfassende Gelände beherbergt heute über 20 Betriebe und schuf rund 1.000 Arbeitsplätze. Hierzu zählt die Molkerei Arla mit mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Norddeutschen Kaffeewerke mit einer Belegschaft von rund 100 Personen.Hintergrundinformation: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH (WFG)Die WFG besteht seit 1991 und ist das zentrale Instrument der wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis Nordwestmecklenburg, im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns. Als kommunale Gesellschaft in 100 % Eigentum des Landkreises Nordwestmecklenburg unterstützt sie Unternehmen bei Ansiedlung, Wachstum und Innovation. Ihre Aufgaben umfassen unter anderem Unternehmensberatung und -betreuung, Vermarktung von Gewerbeflächen sowie Fördermittel- und Kommunalberatung. Sie versteht sich als Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Weitere Informationen: www.gewerbegebiet-upahl.dePressekontakt:Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbHAugust-Bebel-Straße 1, 23936 GrevesmühlenE-Mail: info@wfg-nwm.deWeb: www.wfg-nwm.deOriginal-Content von: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175412/6050103