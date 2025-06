Hamburg/Kinshasa (ots) -Die Demokratische Republik Kongo hat am 5. Juni 2025 offiziell ihren neuen biometrischen Reisepass eingeführt. Der Pass bietet höchste Sicherheitsstandards und schützt die Identität der Bürgerinnen und Bürger zuverlässig. Als technischer Partner hat DERMALOG das Projekt unter der Führung des kongolesischen Außenministeriums umgesetzt.Mit dem Start der Passproduktion am 5. Juni 2025 erhalten kongolesische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ein hochsicheres Reisedokument, das sowohl den Anforderungen der International Civil Aviation Organization (ICAO) entspricht als auch neueste Anti-Fälschungsfunktionen integriert: Dazu zählen ein kontaktloser RFID-Chip, eine Polycarbonat-Datenseite sowie fortschrittliche Sicherheitsmerkmale wie Hologramme, UV-Drucke und Wasserzeichen.Die kongolesische Regierung setzt beim neuen Passsystem auf eine Komplettlösung von DERMALOG - von der Online-Vorregistrierung über die biometrische Erfassung bis zum zentralen Ausdruck der Pässe. Für die biometrische Erfassung wurden insgesamt 100 Stationen installiert: 50 stationär und mobil im Inland sowie 50 mobile Einheiten in den diplomatischen Vertretungen der DR Kongo. Alle Stationen sind mit Fingerabdruck- und Iris-Scannern, Kameras zur Gesichtserfassung, Dokumentenscannern und Signaturpads ausgestattet. Die Produktion der neuen Reisepässe erfolgt zentral und ermöglicht eine tägliche Ausgabe von bis zu 2.400 Pässen."Die Einführung des neuen Passes ist keine spontane Entscheidung, sondern eine vorausschauende Reaktion auf sich wandelnde internationale Standards [...] und garantiert die Freizügigkeit unserer Bürgerinnen und Bürger bei gleichzeitigem maximalen Schutz ihrer persönlichen Daten", so Außenministerin Thérése Kayikwamba Wagner (27. Mai 2025, diplomatie.gouv.cd)."Wir sind stolz, dieses Projekt als Partner begleitet zu haben. Unsere Lösung unterstützt die digitale Souveränität des Landes und bietet höchste Sicherheit und Effizienz", erklärte Günther Mull, Geschäftsführer von DERMALOG.Mit dem neuen Reisepass stärkt die DR Kongo den Schutz der Identitäten ihrer Bürgerinnen und Bürger und legt das Fundament für moderne, digitale Behördendienste - ermöglicht durch die Komplettlösung von DERMALOG, dem Biometrie-Experten und Systemlieferanten.Pressekontakt:DERMALOG Identification Systems GmbHSven BöcklerMedia Relationsinfo@dermalog.comTel.: +49 (0)40 413 227 - 0www.dermalog.comOriginal-Content von: DERMALOG Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8896/6050112