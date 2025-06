Die NuORDER-Plattform ermöglicht NK Retail die Optimierung von Backend-Prozessen und Entscheidungsfindungen, sodass mehr Zeit für die Kunden in den Filialen bleibt

NuORDER by Lightspeed, eine führende B2B-Handelsplattform für den Großhandel, wurde von NK Retail, einem Unternehmen der NK-Gruppe, einem weltweit tätigen Kaufhausunternehmen und einer der führenden Adressen für Mode, Beauty und Design in Skandinavien, als strategischer Partner für die Transformation des Einzelhandels durch die Digitalisierung seiner Merchandising- und Einkaufsprozesse ausgewählt. Durch den Einsatz der NuORDER-Plattform kann NK Retail seine Effizienz und Agilität steigern, sodass sich seine Teams auf die Bereitstellung eines erstklassigen, serviceorientierten Einkaufserlebnisses in den Filialen konzentrieren können.

Angesichts der Unsicherheiten, die die globalen Märkte für Einzelhändler mit sich bringen, ist NuORDER by Lightspeed ein wichtiges Tool für Einzelhändler, um strategische Einkaufs- und Sortimentsentscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten zu treffen. Mit NuORDER Assortments können Einkäufer Bestellungen um 60 schneller schreiben, da Schwachstellen und manuelle Prozesse bei der Zusammenarbeit mit ihren Marken eliminiert werden. Darüber hinaus bietet die Lösung robuste Berichts- und Analysefunktionen, mit denen Einkäufer und ihre Marken datengestützte Einkaufsentscheidungen treffen können, was zu einem verbesserten Storytelling und einem besseren Einkaufserlebnis für die Kunden im Geschäft führt.

"Bei NK Retail steht die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Service im Laden im Mittelpunkt unseres Handelns. Durch die Partnerschaft mit NuORDER können unsere Einkäufer effizienter arbeiten und bessere Entscheidungen treffen, was wiederum unseren Verkaufsberatern ermöglicht, unsere Kunden besser zu bedienen", so Karin Edgren, Einkaufsleiterin bei NK Retail. "NuORDER optimiert den Informationsfluss zwischen unseren Teams und hilft uns so, unser Versprechen einzuhalten, das beste Einkaufserlebnis auf dem schwedischen Markt zu bieten."

"Wir beobachten eine wachsende Nachfrage von Einzelhändlern in der nordischen Region nach Lösungen, mit denen sie datengestützte Entscheidungen schneller treffen können. Dies spiegelt ihr Engagement wider, bei der Digitalisierung eine Vorreiterrolle einzunehmen und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen und einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten", so Chris Akrimi, Head of Revenue bei NuORDER by Lightspeed. "Unser Team freut sich darauf, NK Retail bei der Optimierung seiner Einkaufsprozesse zu unterstützen und durch ein erstklassiges Einkaufserlebnis im Laden einen kundenorientierten Ansatz zu gewährleisten."

NuORDER by Lightspeed unterstützt führende und aufstrebende Marken und Einzelhändler, darunter Saks Fifth Avenue, Macy's, Nordstrom, Brunello Cucinelli, Rag Bone, Acne Studios, Filippa K und Samsøe Samsøe.

Über NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed ist eine führende B2B-Handelsplattform für den Großhandel. NuORDER bietet eine umfassende Suite von Handelslösungen, die darauf ausgelegt sind, den weltweiten Vertrieb von Markenprodukten zu optimieren und Einzelhändlern die Erkenntnisse zu liefern, die sie für bessere Kauf- und Sortimentsentscheidungen benötigen. Heute nutzen mehr als 5.000 Marken und über 150.000 geprüfte Einzelhändler NuORDER, um ihre Großhandelsabläufe zu transformieren. Lightspeed hat NuORDER 2021 übernommen.

Die One-Stop-Handelsplattform von Lightspeed unterstützt Unternehmen, die das Rückgrat unserer Weltwirtschaft bilden, dabei, Innovationen zu entwickeln, um Prozesse zu vereinfachen, zu skalieren und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Die Cloud-Handelslösung von Lightspeed transformiert und vereinheitlicht online und physisch ablaufende Prozesse, Multichannel-Verkäufe, die Expansion an neue Standorte, globale Zahlungen, Finanzlösungen und die Anbindung an Lieferantennetzwerke.

Lightspeed wurde 2005 in Montréal, Kanada, gegründet und ist an der New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) sowie an der Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD) notiert. Mit Teams in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bedient das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe und Golf in über 100 Ländern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (" zukunftsgerichtete Aussagen "). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die prädiktiver Natur sind, von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen. Diese Aussagen sind durch Wörter wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die Sachverhalte beschreiben, die keine historischen Fakten sind. Derartige Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Lightspeed und sind naturgemäß mit zahlreichen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, zu denen auch wirtschaftliche Faktoren gehören. Eine Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, unter anderem von den Risikofaktoren, die in unserer jüngsten Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations (Erläuterungen und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse durch die Geschäftsführung) unter "Risk Factors" (Risikofaktoren) in unserem jüngsten Annual Information Form (jährliches Informationsblatt) und in unseren anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde, der U.S. Securities and Exchange Commission, eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Diese Dokumente sind über unsere Profile auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar. Die Leser sollten diese und andere Faktoren sorgfältig abwägen, wenn sie Entscheidungen in Bezug auf die nachrangigen Stimmrechtsaktien von Lightspeed treffen, und sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und obgleich die zukunftsgerichteten Aussagen auf bestimmten Annahmen basieren, die Lightspeed für angemessen hält, können die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen von Lightspeed ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Lightspeed keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

