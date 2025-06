München (ots) -Die globale Kunstwelt befindet sich im Wandel. Laut aktuellem Hiscox Artist Top 100-Report (HAT 100) ist der weltweite Auktionsumsatz mit Kunstwerken, welche nach der Jahrhundertwende entstanden sind, im Jahr 2024 um 27 % zurückgegangen - von 956 Millionen US-Dollar auf nur noch 698 Millionen. Gegenüber dem Hoch von 2021 ist das ein Minus von 41 %. Während sich hochpreisige Verkäufe deutlich reduzieren, boomt allerdings das untere Marktsegment, mit einem Plus von 20 % bei Verkäufen unter 50.000 US-Dollar. Gleichzeitig waren mehr junge und weibliche Künstler:innen als je zuvor bei Auktionen vertreten.Der Report verdeutlicht: Der Kunstmarkt wird selektiver. Sammler:innen setzen verstärkt auf etablierte Künstler:innen und überlegen genauer, was sie erwerben. Gleichzeitig nutzen mehr jüngere Künstler:innen Auktionen, um Sichtbarkeit und Markttransparenz zu schaffen, trotz der unsicheren Ertragslage. Der durchschnittliche Wiederverkaufswert von post-2000-Werken liegt erstmals seit Jahren im negativen Bereich (-0,3 %)."Der aktuelle Rückgang zeigt, wie sensibel der Kunstmarkt auf Veränderung reagiert. Gerade in solchen Phasen ist es entscheidend, sich gegen unvorhergesehene Verluste abzusichern - sei es durch Beschädigungen, Diebstahl oder beim Transport. Eine Spezialversicherung (oder Kunstversicherung) schafft hier die nötige Stabilität und Sicherheit, damit Künstler:innen und Sammler:innen langfristig planen können - unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen", erklärt Janna-Lena Baierle, Managerin im Underwriting für Kunst- und Privatkunden, bei Hiscox.Der vollständige Hiscox Artist Top 100 Report ist unter https://www.hiscoxgroup.com/news/press-releases/2025/03-04-25 abrufbar.Über den Hiscox Artist Top 100- Report:Die Untersuchung wurde von ArtTactic durchgeführt und die Analyse in diesem Bericht basiert auf einzigartigen Kunstwerken (ohne Drucke), die nach dem Jahr 2000 entstanden sind und zwischen 2018 und 2024 bei Auktionen von Christie's, Sotheby's und Phillips in New York, London, Hongkong und Paris angeboten wurden. Die Untersuchung umfasst mehr als 36.800 Lose von über 5.000 Künstlern.Über HiscoxHiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 100 Jahren ist das Unternehmen an der London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern. Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat, Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien, Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter www.hiscox.de.Pressekontakt:Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:HiscoxLeo MolatoreBernhard-Wicki-Str. 380636 München+49 (0) 89 54 58 01 566presse@hiscox.comLHLK Agentur für KommunikationEva-Maria Gose-FehlischTegernseer Platz 781541 München+49 (0) 89 720187 224hiscox@lhlk.deOriginal-Content von: Hiscox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15936/6050130