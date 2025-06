Nach der erwarteten Zinssenkung der EZB um 0,25 Prozentpunkte am Donnerstag äußerte sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde zum weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank. Dabei zeigte sie sich wie gewohnt vorsichtig, hob jedoch hervor, dass die Unsicherheit beim Ausblick auf die zukünftige Inflationsentwicklung größer als gewöhnlich sei.Unter anderem sagte Lagarde in Ihrer Rede im Anschluss an den EZB-Zinsentscheid: "Die meisten Indikatoren für die zugrunde liegende Inflation deuten darauf hin, ...

