NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 dänischen Kronen belassen. Mark Fielding schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Investitionsgüterbranche, der Kurseinbruch im Zuge der ersten Zollnachrichten habe im April einen attraktiveren Zeitpunkt geschaffen, um in Aktien aus dem Kapitalgütersektor einzusteigen. Auch nach deren Erholung gebe es weiterhin Anlagechancen. Namentlich erwähnte er dabei Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir, DiscoverIE and Vesuvius. Von höher bewerteten Unternehmen wie Kone, Atlas Copco, Rational und Spirax rät er ab./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2025 / 17:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

© 2025 dpa-AFX-Analyser