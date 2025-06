Onboard Dynamics LLC ("Onboard Dynamics"), ein führender Entwickler von Pipeline-Evakuierungstechnologie, ist eine strategische Partnerschaft mit T.D. Williamson ("TDW"), einem globalen Anbieter von Pipeline-Dienstleistungen und -Ausrüstung, eingegangen. Durch diese Zusammenarbeit kann TDW die Produkte und Dienstleistungen von Onboard Dynamics über sein eigenes Netzwerk von Vertriebspartnern direkt an Kunden in der gesamten östlichen Hemisphäre vertreiben, vermarkten und verkaufen.

Onboard Dynamics' GoVAC® Pipeline Evacuation System-an innovative, self-powered mobile unit designed to capture and recover natural gas during pipeline evacuations, eliminating the need for venting or flaring. Pictured here in action during a pipeline drawdown project in France.