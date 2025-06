BitMine Immersion Technologies startet Börsengang um Bitcoin-Reserven zu kaufen

BitMine Immersion Technologies startet einen Börsengang mit 2,25 Millionen Aktien zu 8 US-Dollar, um 18 Millionen US-Dollar für den Kauf von Bitcoin zu sammeln, und notiert ab dem 5. Juni 2025 an der NYSE American unter dem Ticker "BMNR".

BitMine Immersion Technologies, ein führendes Unternehmen im Bereich Bitcoin-Mining und Treasury-Strategien, hat seinen Börsengang angekündigt. Das geht aus einer Pressemeldung des Unternehmens hervor. BitMine erwartet dabei über 18 Millionen US-Dollar einzunehmen, um seine Bitcoin-Bestände zu erweitern.

Die Ankündigung erfolgte am 4. Juni 2025 und markiert einen entscheidenden Schritt in der Strategie des Unternehmens, seine Position als Bitcoin-orientiertes börsennotiertes Unternehmen zu festigen.

IPO schüttet 2,25 Millionen Aktien aus

Das Angebot umfasst 2,25 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 8,00 US-Dollar pro Aktie, mit erwarteten Bruttoerlösen von 18 Millionen US-Dollar vor Abzug von Emissionsrabatten und Kosten.

BitMine hat den Konsortialbanken zudem eine 45-tägige Option eingeräumt, bis zu 337.500 zusätzliche Aktien zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen zu erwerben. Der Abschluss des Angebots ist für den 6. Juni 2025 geplant.

Parallel dazu wurde die Aktie von BitMine für eine Notierung an der NYSE American unter dem Ticker "BMNR" zugelassen, wobei der Handel heute, am 5. Juni 2025, beginnt und von der OTCQX Best Market auf die NYSE American wechselt. Dieser Schritt soll die Sichtbarkeit des Unternehmens erhöhen, die Investorenbasis erweitern und die Liquidität der Aktien verbessern, wie CEO Jonathan Bates betonte.

Nettoeinnahmen sollen in Bitcoin Treasury fließen

Die gesamten Nettoeeinahmen sollen für den Kauf von Bitcoin verwendet werden, was mit BitMines langfristiger Strategie übereinstimmt. Das Unternehmen will BTC durch Mining und direkte Investitionen anhäufen. Mit Standorten in kostengünstigen Energiemärkten wie Trinidad, Pecos, Texas, und Silverton, Texas, nutzt BitMine seine proprietäre Immersion-Kühltechnologie, um die Mining-Effizienz zu optimieren und eine Hashrate-Steigerung von bis zu 25-30 % sowie einen Power Usage Effectiveness (PUE) von nur 1,05 zu erreichen.

Dieser Schritt folgt auf jüngste Initiativen von BitMine, darunter die Einführung der Bitcoin Treasury Advisory Practice im Mai 2025 und ein 4-Millionen-US-Dollar-Leasingvertrag für 3.000 ASIC-Miner, was die wachsende Nachfrage nach den Beratungsdiensten des Unternehmens widerspiegelt, da immer mehr Unternehmen Bitcoin-basierte Treasury-Modelle in Betracht ziehen.

