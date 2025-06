DJ Beiersdorf: 300-Mio-EUR Werkserweiterung in Posen abgeschlossen

DOW JONES--Beiersdorf hat sein Werk am Standort Posen in Polen erweitert und damit seine lokalen Produktionskapazitäten auf 500 Millionen Einheiten pro Jahr verdoppelt. Wie ein Unternehmenssprecher erläuterte, hat der Konsumgüterhersteller im Zeitraum 2020 bis 2025 rund 300 Millionen Euro in die Werkserweiterung investiert. Mehr als 200 neue Arbeitsplätze seien damit geschaffen worden. Mit der Inbetriebnahme von sechs zusätzlichen, hochautomatisierten Produktionslinien sowie einem mikrobiologischen Labor, das dem neuesten Stand der Technik entspricht, steige damit die jährliche Produktionskapazität auf 500 Millionen Einheiten. Der Standort Posen werde damit zu einem der strategisch wichtigsten und innovativsten Werke im globalen Produktionsnetzwerk des Konzerns. Das Werk beliefere mehr als 100 internationale Märkte mit den Marken Nivea, Eucerin, Atrix, Hidrofugal, Florena und der regionalen Marke Bambino.

