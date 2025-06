© Foto: Spencer Jones - Glasshouse Images

Die US-Bank darf erstmals sei 7 Jahren wieder unbegrenzt wachsen. Experten spekulieren, in welchen Geschäftsfeldern die Bank als nächstes wachsen wird. Gute Nachricht für Anleger: Auch die Dividende dürfte steigen.Wegen gravierender Mängel im Risikomanagement hatte die Fed der US-Bank Wells Fargo 2018 die Fesseln angelegt. Seither galt eine Obergrenze für das verwaltete Vermögen in Höhe von 1,95 Billionen US-Dollar. Zum 30. Mai hat die Notenbank dieses Asset Cap nun aufgehoben. Damit darf die Bank wieder ohne Einschränkungen wachsen. Auch für Anleger bedeutet dies eine positive Entwicklung - die Märkte könnten das als Auslöser für eine Neubewertung der Aktie nutzen. Die Experten von Bank of …