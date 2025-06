© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Der US-Finanzmarkt erlebt laut Peter Schiff einen systemischen Vertrauensverlust. In seiner neuesten YouTube-Folge kritisiert der Gold-Bulle, dass die USA ihren Status als sicheren Hafen verloren haben.Gold glänzt mit immer neuen Rekorden, Silber, Platin und Palladium ziehen an - während der US-Dollar fällt und US-Staatsanleihen abstürzen. Für Peter Schiff ist das kein Zufall, sondern die längst überfällige Korrektur eines überdehnten Schuldensystems. Der US-Dollar und die US-Treasuries gelten laut des Investors nicht mehr als sicher - Anleger flüchten in Sachwerte wie Gold. Das zeige: Der Markt durchschaue zunehmend die fiskalische Realitätsverweigerung Washingtons. Damit würden die USA …