Es ist der nächste große Krypto-Börsengang, auf den Anleger mit Spannung gewartet haben: Circle Internet Financial, das Unternehmen hinter dem milliardenschweren Stablecoin USDC, hat heute, am 05. Juni 2025, sein Debüt an der New York Stock Exchange (NYSE) gefeiert. Und der Start kann sich sehen lassen: Die erste offizielle Kursfeststellung für die Aktie mit dem Tickersymbol "CRCL" lag bei beeindruckenden 69 Dollar!Ursprünglich war eine Preisspanne von 24 bis 26 Dollar für die angebotenen 24 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...