HEIDELBERG (dpa-AFX) - Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz / Trump

Im Fußball würde man sagen 1:0 für Friedrich Merz. Aber da niemand weiß, wie lange das Spiel überhaupt läuft, könnte diese Wertung auch voreilig sein. Der sportliche Vergleich sei erlaubt, angesichts der Tatsache, dass US-Präsident Donald Trump den blutigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine als einen Wettkampf bezeichnete, bei dem sich zwei Jungs raufen. Dass dieses Raufen Woche für Woche über 5000 Menschenleben kostet, sagte Trump auch. Und dabei hätte es Merz belassen sollen bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Denn die Belehrungen des Kanzlers, dass ausschließlich Russland Zivilisten morde, während die Ukraine auf militärische Ziele schieße - diese Bemerkung war nicht nur inhaltlich wackelig. Sie brachte Trump - in Aufbietung der für ihn höchsten Form an Höflichkeit - dazu, sofort vom Thema abzulenken. Spürbar bleibt: Trump interessiert sich im Fall der Ukraine für die Rohstoffe, sonst für nichts. Den Krieg will er beenden, aber keine Partei gegen Russland ergreifen./yyzz/DP/zb