© Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

Der russische Rubel hat in diesem Jahr erstaunliche 30 Prozent zum US-Dollar gewonnen, doch mit der Rallye könnte schon morgen Schluss sein!Die wirtschaftliche Lage Russlands ist angespannt, trotz einer beeindruckenden Aufwertung des Rubels, der in diesem Jahr bereits mehr als 30 Prozent zum US-Dollar gewonnen hat. Doch mit dem drohenden Risiko einer Rezession steht die russische Zentralbank am Freitag vor einer gewichtigen Entscheidung: Eine Zinssenkung von bis zu 300 Basispunkten könnte notwendig werden, um das wirtschaftliche Wachstum zu stützen und die stagnierende Industrie anzukurbeln. Diese gewaltige Lockerung der Geldpolitik würde gleichzeitig die bestehende Rubel-Rallye gefährden, …