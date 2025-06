Im Handelskrieg gegen China gerät Donald Trump in die Defensive, das zeigt sich in der Kommunikation nach dem Telefonat zwischen Trump und Xi Jinping: so hat Peking zuerst das Narrativ gesetzt und die USA ermahnt, die "unfreundlichen" Maßnahmen zu beenden. Trump dann erst Stunden später mit einem eher nichtssagenden Post auf Truth Social und schwammigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...