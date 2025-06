© Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Michael Nagle

Während sich die Aktienkurse zuletzt erholt haben, blickt die Mehrheit der Manager weiterhin skeptisch in die Zukunft. Doch vereinzelt sind sie auch optimistisch. Nach dem kurzen, aber starken Kurseinbruch im April 2025 haben sich viele Aktienmärkte wieder vollständig erholt und zum Teil sogar neue Hochs erreicht. Doch wie schätzen die Unternehmenslenker die aktuelle Lage tatsächlich ein? Haben sie die Situation zum Einstieg in einen starken Aufschwung genutzt? Die bisherigen Zahlen stimmen eher nachdenklich: So lässt sich im Ergebnis feststellen, dass die Insider nicht nur im April und im Mai, sondern auch seit Jahresbeginn 2025 mit einem Gesamtvolumen von 28,25 Milliarden Euro deutlich …