© Foto: Craig Bailey - picture alliance

Die Aktie von Planet Labs geht am Donnerstag durch die Decke, nachdem das Unternehmen Zahlen und einen Ausblick über den Markterwartungen vorgelegt hat.Künstliche Intelligenz, Quanten-Computer und Verteidigungswerte - an von Anlegerinnen und Anlegern gehypten Themen herrscht aktuell kein Mangel. Daneben gibt es noch einige kleinere Mini-Hypes, wie zum Beispiel autonomes Fahren, Kernkraft- und Uran-Werte sowie Raumfahrt-Aktien. Innerhalb der Raumfahrt-Branche waren in den vergangenen Monaten vor allem AST SpaceMobile, Rocket Labs und Intuitive Machines gefragt. Doch jetzt dürfte das Feld der Anlegerlieblinge um einen weiteren Wert wachsen: Mit einer Kursexplosion von mehr als 50 Prozent …