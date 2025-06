WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit dem Geschenk für seinen Gastgeber US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) offenbar Erfolg gehabt - vom Weißen Haus gab es dafür sogar ein seltenes Herz-Emoji. Merz brachte Trump eine in Gold gerahmte Kopie einer Geburtsurkunde von dessen Großvater Friedrich, der 1869 in Kallstadt in der Pfalz auf die Welt gekommen war.

Das Weiße Haus postete Fotos von der Geschenkübergabe auf der Plattform X. "Der deutsche Bundeskanzler @_FriedrichMerz gibt Präsident Trump die Geburtsurkunde von dessen Großvater", heißt es in dem Post zur Erklärung - gefolgt von einem roten Herz-Emoji für die von Merz überbrachte Erinnerung an Trumps deutsche Wurzeln.

In Kallstadt wuchs Trumps Großvater auf, bevor er 1885 in die USA ging. Er arbeitete dort unter anderem als Friseur, wurde 1892 amerikanischer Staatsbürger und nannte sich Frederick./jbz/DP/men