WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat ein positives Fazit seines Antrittsbesuchs bei US-Präsident Donald Trump gezogen. "Wir haben heute ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche", sagte der CDU-Chef nach seinem Treffen mit Trump im Weißen Haus in einem ARD-"Brennpunkt". Er reise nach Deutschland zurück "mit dem Gefühl, dass ich mit dem amerikanischen Präsidenten jemanden gewonnen habe, mit dem ich auf einer sehr persönlichen Ebene gut sprechen kann".

Es gebe viele Gemeinsamkeiten zwischen ihm und Trump, auch in der Karriere, die beide gemacht hätten zwischen Politik und Wirtschaft, sagte Merz. "Das bringt ja auch ein bisschen zusammen." Er kehre nach Deutschland zudem "mit dem Gefühl zurück, dass wir jederzeit telefonieren können, uns bald schon wiedersehen". Merz bezog sich auf den G7-Gipfel in Kanada sowie den danach in Den Haag in den Niederlanden stattfindenden Nato-Gipfel. Man werde also "jetzt in kurzer Abfolge mehrere Gelegenheiten haben", zu sprechen./bk/DP/men