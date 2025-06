Beste Kryptowährung kaufen? Bitcoin Hyper erzielt mit Presale 446.392 USD

Für Bitcoin wird mit der Skalierung ein neues Zeitalter eingeleitet, für das sich Interessierte mit dem Start des Vorverkaufs von Bitcoin Hyper ($HYPER) nun noch frühzeitig positionieren können. Denn das Fundraising hat zum jetzigen Zeitpunkt bisher erst 446.392 USD eingeworben, da es erst heute begonnen wurde.

Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine halbfertige Sidechain. Stattdessen stellt Bitcoin Hyper eine vollwertige Blockchain dar, welche neu gestartet wurde, um Bitcoin zu skalieren und die extremen Gebühren der Vergangenheit angehören zu lassen.

Aktuell wird der $HYPER-Coin für einen Preis von 0,011775 USD angeboten. Über den Presale wird der Verkaufspreis jedoch alle zwei Tage angehoben, sodass sich ein früher Einstieg besonders lohnt.

Seit Jahren wartet die Krypto-Community auf die Implementierung von neuen Skalierungslösungen von den Bitcoin-Kernentwicklern. Bisher wurden aber nur kleine Fortschritte verzeichnet, welche kaum einen Unterschied bei der niedrigen Geschwindigkeit und den hohen Gebühren gemacht haben.

Der hohe Bitcoin-Kurs von 103.257 USD zeigt, dass BTC seinen Ruf als Wertaufbewahrungsmittel mehr als bewiesen hat. Allerdings kann die Blockchain auch noch deutlich mehr, obwohl dies angesichts der fortwährenden Entwertung von Fiatwährungen besonders wichtig ist.

Bitcoin Hyper ermöglicht auf Bitcoin dApps, DeFi und Memecoins

Die BTC-Layer-2 Bitcoin Hyper stellt im Vergleich zu der alten Blockchain eine deutliche Verbesserung dar. Denn mit seiner Hilfe können nicht nur die Probleme wie langsame Geschwindigkeit und hohe Gebühren gelöst werden. Stattdessen ist somit auch Cross-Chain-Kompatibilität mit Solana und Ethereum möglich.

Bitcoin Hyper sorgt für transformative Veränderungen des Bitcoin-Ökosystems. Denn auf diese Weise werden auf der größten Chain ebenso dApps, DeFi und Memecoins ermöglicht. Dadurch können die Akzeptanz und Verbreitung von Bitcoin sogar noch einmal zunehmen.

Beeindruckend ist auch die hohe Leistung von Bitcoin Hyper, da die Transaktionen in Sekundenschnelle und mit fast kostenlosen Gebühren möglich sind. Somit müssen die Nutzer nicht erst auf die Bestätigungen warten oder zusätzliche Kosten tragen.

Bitcoin Hyper will stattdessen mit einer blitzschnellen Geschwindigkeit überzeugen. Um dies zu erreichen, verwendet die Bitcoin-Layer-2 die SVM (Solana Virtual Machine), welche sich dafür die hohe Leistung von Solana zunutze macht.

Bitcoin Hyper vereint größte und effizienteste Blockchain

Bei der SVM handelt es sich um eine der leistungsstärksten Blockchain-Technologien der Welt. Schon jetzt konnte sie sich im besonders aktiven Memecoin-Sektor bewähren. Aus diesem Grunde hat sich auch das Entwicklerteam für diese entschieden.

Die Nutzung der SVM hat noch den weiteren Vorteil, dass die Inhaber von $HYPER somit nicht nur auf das Hyper-Ökosystem zugreifen können. Stattdessen ist darüber hinaus ebenso eine sofortige und nahtlose Kompatibilität mit dem Solana-Ökosystem gegeben.

Bitcoin Hyper ist somit eine neue Bitcoin-Schicht für Anwendungen, deren Wert und Nutzen durch die Cross-Chain-Kompatibilität mit Solana und Ethereum noch einmal deutlich gesteigert werden. Auf diese Weise kann auch Bitcoin seine Ambitionen als globales Zahlungssystem erfüllen. Schließlich könnte er somit zur ersten Wahl von Tradern, dApps, DeFi und Memecoin werden.

Dabei soll die kettenübergreifende Nutzbarkeit schon bei dem Launch verfügbar sein. Möglich wird dies durch leistungsstarke, sichere und einfache Bridges, mit denen Bitcoin Hyper die Interoperabilität zur Realität macht. So lassen sich die Assets zwischen Chains wie Bitcoin, Ethereum und Solana verschieben.

Aus diesem Grunde handelt es sich bei Bitcoin Hyper um das Zentrum, in welchem die Aktivität des Ökosystems stattfindet, vom Memecoin-Launch bis zu KI-Handelsroboter. Zudem können die Entwickler nun all das tun, wozu Bitcoin allein nicht in der Lage ist.

Bitcoin Hyper ist Ort für die nächste Welle von nativen Bitcoin-dApps

Erschaffen wurde Bitcoin Hyper für Entwickler, Degens und die Kultur. Dabei stellt es eine Startrampe für die nächste Welle von nativen Bitcoin-dApps dar. Auf den ersten Eindruck mag dies nach einer großen Aufgabe klingen, jedoch hat das Team dafür einige fortschrittliche Technologien zusammengestellt, wie der Roadmap zu entnehmen ist.

Dazu zählen unter anderem umfassende Tools, Entwickler-Unterstützung und Anreize für die Entwicklung. All dies kann die Adoption der Entwickler und daher auch der Nutzer fördern. Dabei bietet das Ökosystem Platz für Memecoins, DAOs, DEXs und KI-Agenten sowie vieles mehr.

Das Kernelement von Bitcoin Hyper stellt der native $HYPER-Token dar. Dieser wird unter anderem für die Gebühren, das Staking, die Governance und den Launch-Zugang benötigt. Mit einem Kauf dieser kann man sich für die Zukunft von Bitcoin positionieren, wobei er das einst Unmögliche möglich machen soll.

Frühe Unterstützer von Bitcoin Hyper können nun mit dem Vorverkauf einen bevorzugten Zugang zu Staking, AirDrops, Token-Launches und die Governance erhalten. Zudem kann man somit sehen, wie sich das Bitcoin-Ökosystem weiter entfaltet.

Technologisch betrachtet will Bitcoin Hyper den neuesten Stand der Technologie bereitstellen, um somit den Krypto-Markt im Sturm zu erobern, indem er die Aufmerksamkeit der Investoren mit neuartigen dApps und mehr wie ein Magnet auf Bitcoin anzieht.

Somit kann BTC endlich zu einem digitalen Asset werden, auf welches die Community gewartet hat. Schließlich wird es somit eine Kryptowährung für die Menschen, die Degens und die Kultur des Web3.

So funktioniert Bitcoin Hyper

1. Überbrückung (BTC - Layer-2)

Die Anwender senden BTC an eine neue Adresse, wobei Bitcoin Hyper die Einzahlung mithilfe eines Smart Contracts verifiziert, der die Bitcoin-Blöcke ausliest. Anschließend wird derselbe Betrag in Bitcoin auf der Layer-2 von Bitcoin Hyper geschürft.

2. Layer-2

Nun können die Nutzer die neuen Bitcoins sofort senden, Einsätze tätigen, handeln und DeFi-Tools nutzen. All dies ist in einer hohen Geschwindigkeit und mit verschwindend geringen Gebühren möglich, da das Ökosystem für eine hohe Skalierbarkeit von der Solana Virtual Machine (SVM) angetrieben wird.

3. Sichere Abwicklung

Dabei werden die Transaktionen von Bitcoin Hyper gebündelt und mit zkProofs (Zero-Knowledge Proofs) verifiziert. Anschließend wird in regelmäßigen Abständen der Status der Layer-2 an die Layer-1 übertragen. Damit wird wiederum für die Synchronisierung mit Bitcoin gesorgt.

4. Überbrückung zurück (Layer-2 - BTC)

Sofern Sie das Ökosystem verlassen und wieder auf Bitcoin zurückwollen, fordern Sie einfach eine Auszahlung an. Danach überprüft die Layer-2 alles und gibt dann einwandfrei, überprüfbar und sicher die BTC auf der Layer-1 frei.

Tokenomics von Bitcoin Hyper wurden für kontinuierliche Entwicklungen und Verbesserungen gestaltet

Bei Bitcoin Hyper handelt es sich um einen ERC-20-Token, welcher somit auf der Ethereum-Blockchain betrieben wird. Insgesamt gibt es von diesem 21 Mrd. Coins, von denen 20 % über den Presale angeboten werden. Dieser ist laut der Website für eine begrenzte Zeit verfügbar, wobei er auch schon früher ausverkauft sein kann.

Wie bei anderen ehrgeizigen Projekten wurden 30 % der Token für die Entwicklung eingeplant. Weitere 15 % sind für die Community-Belohnungen und 20 % für das Marketing vorgesehen. Außerdem sollen 10 % in Börsenlistungen und 25 % in die Schatzkammer für die Entwicklung und den Community-Aufbau fließen.

Geschürft wird der $HYPER-Coin mit einer Rate von 199,77 $HYPER pro Ethereum-Block. Somit sollen über einen Zeitraum von zwei Jahren die Belohnungen sichergestellt werden, bis das Ökosystem auf eigenen Beinen stehen kann.

Eingefordert werden können die Coins sieben Tage nachdem das Projekt an den Börsen gestartet wurde. Die dafür gezahlte Rendite ist mit 1.525 % besonders hoch, sinkt jedoch mit der Zunahme der in den Staking-Pool eingezahlten Token.

So kann man am Presale von Bitcoin Hyper teilnehmen

Mit dem Vorverkauf von Bitcoin Hyper kann man sich nun noch den besten Einstiegspreis sichern, wobei dieser über mehrere Phasen mit Preiserhöhungen durchgeführt wird. Zudem müssen sich Anleger keine Sorgen über private Zuteilungen oder Insider-Deals machen, da alle Token transparent ausgewiesen wurden.

Bezahlt werden können die $HYPER-Coins im Presale mit ETH, USDT, BNB oder Bankkarten. Einfordern lassen sie sich über die Plattform von Bitcoin Hyper, nachdem das TGE mit der ersten Listung gestartet wurde. Bemerkenswert ist auch die Überprüfung des Smart Contracts von Coinsult, was ihm eine höhere Vertrauenswürdigkeit verleiht.

Bitcoin Hyper empfiehlt die Investments über die Best Wallet abzuwickeln, in welcher sich der Coin unter der Rubrik "Upcoming Tokens" finden lässt. Schließlich profitieren deren Nutzer von einer nahtlosen Benutzererfahrung bei der Verwaltung der Token. Zudem werden die neuesten Coins in einer kuratierten Sektion bereitgestellt, bevor sie gelistet wurden.

Lassen Sie sich keine Neuigkeiten von Bitcoin Hyper entgehen, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen. Weitere Informationen über die Technologie und mehr erhalten Sie in dem Whitepaper.

Mithilfe der Skalierung von Bitcoin Hyper soll Geschichte für Bitcoin geschrieben werden und noch kann man besonders früh dabei sein.

