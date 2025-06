The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) hat heute die Ernennung von Lisa Sequino zur neuen Präsidentin des Makeup Brand Cluster bekannt gegeben. In dieser Funktion ist sie für die strategische Ausrichtung und das weltweite Wachstum des Makeup-Bereichs verantwortlich und leitet das Makeup-Markenportfolio des Unternehmens, darunter M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox und GLAMGLOW. Frau Sequino wird an Jane Hertzmark Hudis, Executive Vice President, Chief Brand Officer, berichten und ihre neue Position am 9. Juni 2025 antreten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250529048606/de/

Als angesehene Führungspersönlichkeit mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Schönheitsbranche kehrt Frau Sequino mit einer einzigartigen Kombination aus fundierten Kenntnissen des Unternehmens und nachweisbaren Erfolgen als CEO zu The Estée Lauder Companies zurück. In ihrer neuen Funktion wird sie für die Beschleunigung von Innovationen und Make-up-Trends, die Neugestaltung der Kundenakquise und die Stärkung der lokalen Relevanz verantwortlich sein. Ihre Ernennung spiegelt die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in die Stärkung seines Make-up-Sortiments und die Erschließung langfristiger Chancen wider.

"Wir freuen uns sehr, Lisa als die neue Verantwortliche für unseren Bereich Make-up begrüßen zu dürfen", sagte Jane Hertzmark Hudis. Sie ist eine beeindruckende Führungspersönlichkeit mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in der Steigerung von Marken- und Geschäftsergebnissen. Dank ihrer einzigartigen Kombination aus strategischem und konzeptionellem Denken, unternehmerischer Denkweise und operativer Exzellenz ist sie hervorragend geeignet, unseren Make-up-Cluster schnell in die nächste Wachstumsphase zu führen. Unter Lisas Führung konzentrieren wir uns darauf, die heutigen Make-up-Konsumenten über Generationen, Regionen und Kanäle hinweg für uns zu gewinnen."

Dank ihrer neunjährigen Tätigkeit in leitenden Positionen bei The Estée Lauder Companies sowohl im globalen als auch im nordamerikanischen Geschäft verfügt Frau Sequino über umfassende Kenntnisse des Unternehmens und seiner Marken, die es ihr ermöglichen werden, die Dynamik im Bereich der Make-up-Marken schnell zu steigern. Sie war Senior Vice President und General Manager von Estée Lauder Nordamerika, wo sie die Markteinführungsstrategie und -umsetzung für die Flaggschiffmarke des Unternehmens in seiner Heimatregion leitete. Später wurde sie zum Senior Vice President, Brands Nordamerika, befördert, wo sie ein Multi-Marken-Portfolio in den Bereichen Hautpflege, Make-up und Parfümerie leitete und für die Optimierung der Markensynergien sowie die Beschleunigung der Umsetzung in allen Kategorien und Kanälen in der Region verantwortlich war.

Nach ihrer beeindruckenden Tätigkeit bei dem Unternehmen war Frau Sequino CEO von JLo Beauty, der Kosmetikmarke von Jennifer Lopez, und zuletzt CEO von Supergoop!, wo sie eine unabhängige und digital orientierte Denkweise förderte, um die globale Präsenz des Unternehmens auszubauen. Unter ihrer Führung erkannte Supergoop! aufkommende Trends und brachte innovative Produkte für die Marke auf den Markt darunter getönte Feuchtigkeitscremes, Lippenbalsam und Fixierpuder -, die die Kategorie für Supergoop! neu definierten und die Anwendungsmöglichkeiten für Verbraucher erweiterten.

"Ich freue mich sehr, zu The Estée Lauder Companies zurückzukehren, um das nächste Kapitel des Wachstums in der Make-up-Kategorie mitzugestalten", erklärte Lisa Sequino. "Es gibt enorme Möglichkeiten, weltweit neue Make-up-Kunden zu erreichen, indem wir Innovationen und Trends beschleunigen, die Kundenakquise über alle Kanäle hinweg vorantreiben, digitale und soziale Medien nutzen und lokale Relevanz sicherstellen, um die heutigen Make-up-Kunden zu überzeugen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den hervorragenden Teams von M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox und GLAMGLOW, um neue Möglichkeiten zu erschließen, die Wirkung zu steigern und bedeutende Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zu solchen Aussagen gehören auch die verschiedenen Zitate. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen innerhalb der Grenzen seiner Kenntnisse über sein Geschäft und seine Geschäftstätigkeit beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehören die Fähigkeit, die Strategie des Unternehmens, einschließlich "Beauty Reimagined" und des Plans zur Gewinnrückgewinnung und zum Wachstum, erfolgreich umzusetzen, den Führungswechsel erfolgreich zu vollziehen sowie weitere Faktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission, einschließlich der jüngsten Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder anderweitig zu ergänzen.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter verschiedenen Markennamen verkauft, einschließlich: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty verkauft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250529048606/de/

Contacts:

Medienarbeit:

Meridith Webster

mwebster@estee.com



Investorenbeziehungen:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com