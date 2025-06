Schanghai (ots/PRNewswire) -Kürzlich genehmigte die Internationale Organisation für Normung (ISO) die Einrichtung eines Unterausschusses für Häfen und Terminals im Rahmen des Technischen Komitees für Schiffe und Meerestechnik, dessen Sekretariat seinen Sitz in China hat. Damit wird das erste technische ISO-Gremium gegründet, das sich mit der Normung von Häfen und Terminals weltweit befasst. Nach einer Abstimmung der zuständigen technischen Ausschüsse der ISO wurde Li Yiming, Chefingenieur bei Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), zum ersten Vorsitzenden des ISO-Unterausschusses für Häfen und Terminals (ISO/TC8/SC27) gewählt."Ich verpflichte mich, den SC27 im Einklang mit den ISO-Kernprinzipien Offenheit, Transparenz und Konsens voranzubringen", sagte Li Yiming. "Unser Fokus wird auf vollständiger Transparenz, digitaler Zusammenarbeit und operativer Effizienz liegen, um SC27 als globale Plattform für Konsensbildung, Wertschöpfung und zukunftsorientierte Führung zu etablieren."Dem ISO-Unterausschuss für Häfen und Terminals gehören derzeit 23 Mitgliedsländer und 27 Beobachterländer an. Ihre Aufgabe ist es, die physische Infrastruktur ("harte Konnektivität") zu stärken und gleichzeitig die Angleichung von Regeln und Standards ("weiche Konnektivität") im gesamten globalen Hafensektor zu fördern. Durch die Nutzung internationaler Fachkenntnisse wird der Unterausschuss die Entwicklung globaler Standards für den Hafenbetrieb, die Systemintegration und den Einsatz von Technologien beschleunigen und den weltweiten Austausch fortschrittlicher Lösungen und bewährter Verfahren unterstützen.Die Einführung internationaler ISO-Normen im Hafen- und Terminalbereich ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der globalen Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie, Management und Dienstleistungserbringung.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zpmc-experte-wird-zum-ersten-vorsitzenden-des-iso-unterausschusses-fur-hafen-und-terminals-gewahlt-302474757.htmlPressekontakt:Weihui Xue xueweihui@zpmc.comOriginal-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166332/6050184