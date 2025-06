BGO hat heute die endgültige Schließung des BentallGreenOak Asia IV ("BGO Asia Fund IV" oder der "Fonds") bekannt gegeben, seiner Flaggschiff-Strategie für wertsteigerende Immobilieninvestitionen in Asien. Das Gesamtkapital des Fonds und der Co-Investment-Sidecars beläuft sich auf über 5,1 Mrd. USD. Der Fonds stellt die größte geschlossene Kapitalbeschaffung in der Geschichte von BGO dar und unterstreicht die langjährige Erfahrung und den Ruf des Unternehmens als führender globaler Immobilien-Investmentmanager in asiatischen Märkten.

Der BGO Asia Fund IV konzentriert sich auf Wertsteigerungsmöglichkeiten bei Büro-, Hotel- und Logistikimmobilien in Japan, Südkorea, Australien und Singapur. Japan ist ein zentraler Pfeiler unserer Anlagestrategie, angetrieben durch regulatorische Reformen und Veränderungen in der Unternehmensführung, die zu Veräußerungen von Nicht-Kerngeschäftsbereichen im Wert von schätzungsweise 3 Billionen USD führen.

"Japan befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, und wir beobachten starke, anhaltende Impulse in der gesamten Region", erklärte Fred Schmidt, Managing Partner und Chairman von BGO Asia. "Tokio ist einer der größten und dynamischsten Märkte für Gewerbeimmobilien weltweit. Angesichts des wachsenden Drucks auf japanische Unternehmen, ihren Unternehmenswert zu optimieren, sind wir dank unserer tiefen Verwurzelung und integrierten Präsenz gut positioniert, um Chancen zu nutzen, die anderen möglicherweise entgehen. Dieser Fonds verfügt über eine Investitionskraft von über 3 Billionen JPY."

Der Fonds wird von 45 institutionellen Kommanditisten unterstützt und profitiert von einer breit gefächerten globalen Investorenbasis. Bemerkenswert ist, dass 44 des Kapitals aus den Vereinigten Staaten, 24 aus Asien und 23 aus dem Nahen Osten stammten, während der Rest aus Kanada und Europa kam.

Die Beteiligung der Investoren des Fonds spiegelt das anhaltende Vertrauen in die Asien-Plattform von BGO und das gestiegene Interesse an der Region wider:

Ein Drittel der Zusagen stammt von bestehenden Anlegern des Asienfonds, die bereits zuvor in diese Strategie investiert haben;

Ein Drittel stammt von langjährigen BGO-Kunden, die ihre Wertschöpfungsstrategie auf Asien ausweiten, und

Ein Drittel stammt von neuen Investoren, die zum ersten Mal in ein BGO-Vehikel investieren.

"Wir fühlen uns durch das Vertrauen unserer langjährigen Partner geehrt und freuen uns, neue Investoren begrüßen zu dürfen, die unsere Vision teilen, in den attraktivsten städtischen Märkten Asiens Wert zu schaffen", sagte Marcus Merner, Managing Partner und Head of Asia bei BGO. "Unser Team, unsere langjährige Erfahrung in Asien und unsere lokale Expertise sind wichtige Unterscheidungsmerkmale."

Das Asien-Team von BGO verfügt über jahrzehntelange Kontinuität und bewährte Erfahrung. Das Führungsteam bestehend aus Sonny Kalsi (Co-CEO), Fred Schmidt (Chairman of Asia), Marcus Merner (Head of Asia), Dan Klebes (Head of Japan) und Jeannie Kim (Head of Korea) verfügt über durchschnittlich fast 30 Jahre Erfahrung im Bereich Investitionen in Asien.

Besonders hervorzuheben ist, dass BGO in Japan eine vollständig vertikal integrierte Plattform betreibt und 100 seiner Investitionen intern tätigt. Das regionale Team des Unternehmens umfasst mittlerweile mehr als 40 Fachleute in ganz Asien, die sowohl Englisch als auch die lokalen Dialekte fließend sprechen und in den Märkten, die sie bedienen, fest verankert sind.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat die Asien-Strategie von BGO rund 10 Mrd. USD in 150 Immobilien in 20 Städten investiert und dabei konsequent vielversprechende Chancen in den dynamischsten urbanen Zentren Asiens identifiziert und genutzt.

Über BGO

BGO ist ein führender, globaler Berater für Immobilieninvestitionen und ein weltweit anerkannter Anbieter von Immobiliendienstleistungen. BGO vertritt die Interessen von mehr als 750 institutionellen Kunden mit einem verwalteten Vermögen von ca. 86 Mrd. USD (Stand: 31. März 2025) und verfügt über Expertise in der Vermögensverwaltung von Büro-, Industrie-, Wohn-, Einzelhandels- und Gastronomieimmobilien auf der ganzen Welt. BGO ist in 27 Städten in dreizehn Ländern vertreten und verfügt über fundierte lokale Kenntnisse, Erfahrungen und umfangreiche Netzwerke in den Regionen, in denen wir im Auftrag unserer Kunden in Immobilienanlagen auf den Primär-, Sekundär- und Co-Investmentmärkten investieren und diese verwalten.

BGO ist Teil von SLC Management, dem institutionellen alternativen und traditionellen Vermögensverwaltungsgeschäft von Sun Life.

Das oben ausgewiesene verwaltete Vermögen umfasst Immobilienaktien- und Hypothekenanlagen, die von der BGO-Unternehmensgruppe und ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, und beinhaltet ab dem 1. Quartal 2021 bestimmte nicht eingeforderte Kapitalzusagen für diskretionäres Kapital, bis sie rechtlich verfallen sind, und schließt bestimmte nicht eingeforderte Kapitalzusagen aus, bei denen der Investor die volle Entscheidungsfreiheit über die Investition hat.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bgo.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250605322806/de/

Contacts:

Medienkontakt



Rahim Ladha

Global Head of Communications, BGO

media@bgo.com