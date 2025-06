Strategische Besetzung unterstreicht Wachstumspläne des Unternehmens und Verbundenheit mit der Region

Orange Logic, führend im digitalen Asset Management und der Content-Orchestrierung, hat heute die Ernennung von Ben Colenso zum Managing Director für EMEA bekannt gegeben. Colenso wird im UK arbeiten und von dort aus die regionale Strategie von Orange Logic lenken, während das Unternehmen seine globale Expansion beschleunigt vorantreibt.

Colenso bringt mehr als 20 Jahre an Erfahrung in Technologie und Mediaproduktion mit. Bis vor Kurzem war er für die Technologiestrategie von Hogarth verantwortlich, WPP's Content Experience-Unternehmen. Colenso ist dafür bekannt, dass er Probleme für einige der weltweit bekanntesten Marken mit seiner kundenorientierten Herangehensweise löst. Er wird für Orange Logic eine wichtige Rolle für die Präsenz und die Partnerschaften in EMEA spielen, zu denen unter anderem Kunden wie ITV, Pearson, GSK, Ubisoft und Tourism Ireland gehören.

"Ben's Ernennung zeigt unsere tiefe Verbundenheit mit der Region EMEA, wo wir weiterhin sehr viel Potenzial und eine steigende Nachfrage von einigen der weltweit wichtigsten Unternehmen sehen," sagte Brian McLaughlin, CEO von Orange Logic. "Seine strategische Denkweise, seine Fokussierung auf Kunden und seine Erfahrung mit der Transformation von globalen Organisationen machen ihn zu einer idealen Führungskraft, um unser EMEA-Geschäft voranzubringen."

"Ich freue mich, Orange Logic zu einem solch entscheidenden Zeitpunkt beizutreten," sagte Colenso. "Die Vision, die Produktvielfalt und der Fokus auf Kunden des Unternehmens sind einmalig. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Teams, um in der Region noch mehr Wert zu erwirtschaften."

Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Orange Logic weiterhin in internationales Wachstum und Innovation investiert, nachdem die Plattform durch Content-Orchestrierung und KI-unterstützte Workflows erweitert wurde. Orange Logic betreut Kunden in den Branchen Medien, Gesundheitswesen, Finanzen und Kultur und berät sie im Hinblick auf den Umgang mit Komplexität, der Optimierung von Operationen und der Anpassung von Content.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.orangelogic.com

Über Orange Logic

Orange Logic ist eine Plattform für Digital Asset Management (DAM) und Content-Orchestrierung. Das Unternehmen hilft komplexen Unternehmen, Content zu verwalten, zu erweitern und bereitzustellen. Orange Logic ist das Richtige für Teams, die Flexibilität, Sicherheit und Leistung anstreben. Globale Marken, kulturelle Einrichtungen und Unternehmen werden in die Lage versetzt, mehr aus ihrem Content herauszuholen.

