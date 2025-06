Droht Bitcoin ein Verbot in der EU? Neue Regulierung könnte Kryptowährung illegal machen

Bitcoin erfreut sich weltweit einer immer größer werdenden Beliebtheit, auch in Europa. Doch eine neue Gesetzesverordnung könnte die Mutter aller Kryptowährungen plötzlich illegal machen. Während die USA bereits Pläne für eine strategische Krypto-Reserve vorlegen, sieht die Situation in der Europäischen Union ganz anders aus.

Warnung vor Bitcoin-Verbot durch EU-Datenschutzrichtlinien

Bitcoin wird immer mehr zum Thema bei Staaten, denn die Adaption der Kryptowährung in der Welt zwingt die Regierungen dazu zu reagieren. Alexandre Stachtchenko von Paymium warnte kürzlich davor, dass der Bitcoin in Europa für unwiderruflich illegal erklärt werden könnte. Laut dem Experten liegt das an dem aktuell vorliegenden Gesetzesentwurf zu den Richtlinien des EDSA zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Blockchain-Technologien.

https://x.com/stachalex/status/1919300723088499077?s=61

Das Problem dabei: öffentliche Schlüssel werden im Kontext dieser Richtlinien als personenbezogene Daten anerkannt. Dementsprechend müssten diese gelöscht werden, was beim Bitcoin als transparent einsehbare Blockchain allerdings nicht möglich ist. Bereits im Vorfeld hatte der EDSA klargemacht, dass "technische Unmöglichkeit nicht zur Rechtfertigung der Nichteinhaltung der DSGVO-Anforderungen geltend gemacht werden kann." Folglich könnte der Bitcoin als illegal erklärt werden, weil er nicht den Richtlinien der aktuell vorliegenden Version des Gesetzesentwurfes entspricht.

Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs bleiben fraglich

Diese Warnung klingt sehr drastisch und könnte, insofern sich die These des Experten als wahr erweist, empfindliche Auswirkungen auf die Preisentwicklung des Bitcoins haben. Allerdings gab es in der Vergangenheit immer wieder Gesetzentwürfe aus Brüssel, die potenziell für Probleme bei Kryptowährungen hätten sorgen können, am Ende aber in dieser Form nie erlassen worden sind.

Zudem sollte aus reiner Anlegerperspektive bedacht werden, dass selbst ein Verbot von Kryptowährungen wie Bitcoin in Europa nicht zwangsläufig zu einem Kursdebakel werden muss. Das beste Beispiel dafür sind die Entwicklungen in China. Hier wurde der Besitz, das Mining und der Handel von Kryptowährungen seit 2021 enorm eingeschränkt, inzwischen ist es gänzlich verboten, derartige Assets zu halten. Dennoch hat der Kurs des Bitcoins seit 2021 eine enorme Performance hingelegt, und das, obwohl mehr als eine Milliarde Menschen rein rechtlich keinen Zugang zu dem Asset mehr haben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.