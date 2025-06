Wer nicht weiß, ob er als Schüler oder Student in die USA zum Austausch einreisen kann, wählt künftig gleich ein anderes Land. Genau so handeln inzwischen viele Touristen, die Probleme bei der Einreise fürchten, dort etwa nicht ihr Handy durchsuchen lassen wollen. Damit vergrößert sich die Kluft zwischen Europa und den USA immer weiter. Je weniger sich gerade junge Menschen persönlich kennenlernen, desto eher verfestigen sich Vorurteile. Auch in den USA sind beileibe nicht alle Trump-Anhänger. Doch das werden immer weniger junge Deutsche künftig vor Ort erleben. Sie sehen statt eines Landes der unbegrenzten Möglichkeiten nur ein Land der begrenzten Vernunft. Das ist ein großer und trauriger Rückschritt./yyzz/DP/zb