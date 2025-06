WIESBADEN (dpa-AFX) - Die sprunghafte Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump könnte die Exportnation Deutschland empfindlich treffen. Am Freitag (8.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt Zahlen zum Außenhandel im April - also jenem Monat, in dem Trump sein XXL-Zollpaket vorstellte.

Im ersten Quartal waren die deutschen Ausfuhren noch gestiegen: Viele Geschäfte wurden wegen der bereits absehbaren schärferen Zollpolitik der USA vorgezogen. Doch die Unsicherheit bleibt groß, viele Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück.

Der Exportnation Deutschland droht trotz des Hoffnungsschimmers zu Jahresbeginn 2025 das dritte Jahr ohne Wachstum in Folge. Etliche Prognosen erwarten eine Stagnation - auch wenn es inzwischen wieder einige zuversichtlichere Einschätzungen gibt. Die Bundesbank veröffentlicht ebenfalls am Freitag (11.00 Uhr) ihre aktuelle Konjunkturprognose./ben/DP/stw