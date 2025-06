Ethereum zeigt Stärke: Breakout über 2.650 Dollar im Fokus

Ethereum hat in den letzten Tagen einen typischen Konsolidierungsschritt vollzogen. Nach einem Anstieg auf ein neues lokales Hoch bei knapp 2.700 US-Dollar befindet sich der Kurs nun in einer korrektiven Gegenbewegung. Diese Abwärtsphase verläuft bisher geordnet und deutet technisch auf eine mögliche bullische Fortsetzung hin.

Starke Unterstützungszone zwischen 2.550 und 2.570 Dollar

Die aktuelle Supportzone zwischen 2.550 und 2.570 US-Dollar ist aus gleich mehreren Gründen interessant: Neben dem klassischen 0,5-0,618-Fibonacci-Retracement verläuft hier auch eine leicht steigende Trendlinie, die bereits mehrfach als dynamische Unterstützung gedient hat. Dazu kommen horizontale Kursmarken aus vergangenen Hoch- und Tiefpunkten, die in dieser Zone für zusätzliche Stabilität sorgen.

Ein direkter Durchbruch nach oben ist allerdings noch nicht erfolgt. Entscheidend wird ein Tagesschlusskurs oberhalb von 2.650 US-Dollar sein - erst dann wäre der Weg frei in Richtung des übergeordneten Ziels bei 2.850 bis 2.950 US-Dollar. Sollte dieser Breakout gelingen, wäre auch ein Test der psychologisch wichtigen 3.000er-Marke mittelfristig denkbar.

Ethereum profitiert von Kapitalrotation aus Bitcoin

Auf der Unterseite bleibt der Bereich bei 2.500 US-Dollar eine Art "Line in the Sand". Ein Bruch darunter würde das kurzfristige Bild deutlich eintrüben. Noch ist davon jedoch nichts zu sehen: Die Marktstruktur wirkt überlappend, volatil, aber nicht panisch - typisch für eine technische Korrektur in einem bullischen Trend.

Auch im direkten Vergleich mit Bitcoin schlägt sich Ethereum gut. Das ETH/BTC-Verhältnis steigt seit Tagen leicht an, was auf eine Rotation von Kapital aus BTC in Altcoins hindeuten könnte. Historisch war das häufig ein Vorläufer für stärkere Bewegungen im gesamten Altcoin-Sektor. Ethereum fungiert dabei oft als Vorreiter.

Solaxy Presale sammelt über 44 Millionen Dollar ein

Aber auch der Mitbewerber Solana lauert noch immer in diesen Bereichen. Während auf der "langsamen" Ethereum Blockchain Layer 2 Projekte in etwa die Geschwindigkeit von Solana erreichen, will das Projekt Solaxy nun den Layer 2 auf die Solana Blockchain bringen. Damit wäre technologisch der nächste Meilenstein erreicht, der die Skalierbarkeit und Anwendungsbereiche deutlich ausweiten könnte.

Seit dem Start des Presales wurden bereits über 44 Millionen US-Dollar eingesammelt, rekordverdächtig im bisherigen Jahresverlauf. Der Einstiegspreis liegt aktuell bei 0,001746 US-Dollar, steigt aber im Zwei-Tage-Rhythmus weiter an - frühe Käufer sichern sich damit einen deutlichen Vorteil. Mit einem dynamischen Staking-APY von aktuell 98 Prozent, über 40 Millionen US-Dollar Funding und wachsender Community auf Telegram und X hat das Projekt bereits jetzt eine solide Basis.

