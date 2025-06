Emittent / Herausgeber: Black Pine Capital GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Insolvenz

Das Nachlassverfahren der SAirGroup wurde am 20. Juni 2003 offiziell eröffnet. Am 27. September 2024 hat der zuständige Liquidator den Schlussbericht beim Nachlassgericht des Bezirksgerichts Zürich eingereicht. Sobald der Entscheid des Nachlassgerichts vorliegt, dass die Nachlassliquidation abgeschlossen ist, wird die Gesellschaft aus dem Handelsregister gelöscht. Sollten Sie als Gläubiger keine Abschlagszahlungen und/oder keine Schlusszahlung erhalten haben, kann dies verschiedene Ursachen haben - unter anderem auch, dass bestimmte Ansprüche zwischenzeitlich verjährt sind. Unser Unternehmen investiert in illiquide Wertpapiere und Insolvenzforderungen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre offene Forderung gegenüber der SAirGroup an uns zu verkaufen. Falls Sie bislang keine Zahlung erhalten haben, prüfen wir gern unverbindlich, ob ein Forderungskauf möglich ist. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder ein Angebot.



Black Pine Capital GmbH

Universitätsring 8/6

1010 Wien

Österreich



info@blackpinecapital.at

+43 1 39 11 000



