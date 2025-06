FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax dürfte am Freitag zunächst etwas weiter von seinem Vortagesrekord bei 24.479 Punkten zurückkommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 24.259 Punkte. Der Dax hatte seine positive Jahresbilanz am Donnerstag mit dem neuerlichen Höchststand im Anschluss an die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank auf fast 23 Prozent Plus ausgebaut. Die moderaten Signale der EZB in der Pressekonferenz dämpften dann aber weitere Zinssenkungshoffnungen und holten den Dax vom Thron. Sein Wochenzuwachs schmolz auf etwas weniger als anderthalb Prozent zusammen. Am Nachmittag steht nun mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein weiterer Höhepunkt auf der Agenda.

USA: - IM MINUS - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag nach einigen Kursschwankungen mit Verlusten geschlossen. Schwache neue Jobdaten vor dem wichtigen monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag lasteten etwas auf der Stimmung. Im späten Handel zog dann der Kurseinbruch von Tesla vor allem die Tech-Börse Nasdaq nach unten. Der Auswahlindex Nasdaq 100 ging mit einem Minus von 0,80 Prozent auf 21.547,43 Punkte als dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,53 Prozent auf 5.939,30 Punkte bergab. Noch am besten hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial, der 0,25 Prozent auf 42.319,74 Punkte verlor.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Freitag mit Engagements eher zurückgehalten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank zuletzt um 0,1 Prozent. Für den Hongkonger Hang Seng ging es um 0,2 Prozent nach unten. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 hielt sich hingegen mit einem Plus von 0,5 Prozent besser.



