Der Fonds hat trotz eines herausfordernden Umfelds das anfängliche Ziel mehr als erfüllt, was das starke Vertrauen von Investoren in das Gesundheitswesen Indiens und Südostasiens beweist.

Bereits vorhandene Investoren steigern ihr Engagement im Durchschnitt um 80 %.

Neues Kapital kommt von globalen Blue-Chip-Unternehmen und von einer steigenden Anzahl asiatischer Investoren.

Quadria Capital, die wichtigste asiatische Private Equity Firma mit Fokus Gesundheitswesen, hat heute die endgültige Schließung ihres Fonds III bei US$1,07 Milliarden bekannt gegeben. Ursprünglich lag das Ziel bei nur $800 Millionen.

Im überzeichneten Fonds sind mehr als US$954 Millionen an Erstinvestitionen und US$114 Millionen an Co-Investments. Weitere US$300 Millionen an Co-Investment werden im Verlauf des Investitionszeitraums erwartet, was das gesamte Kapital nach vollständiger Bereitstellung auf ungefähr US$1,3 Milliarden steigert.

Dieser Fonds ist ungefähr 60 größer als der vorherige aus dem Jahr 2020 mit $600 Millionen. Das stärkt die Position von Quadria als bedeutendster Private Equity Fonds für das Gesundheitswesen in Süd- und Südostasien.

"Fonds III ist geschlossen in einem sehr herausfordernden Umfeld, das ist ein starker Beweis für unsere Strategie und Mission," sagte Abrar Mir, Mitgründer und Managing Partner, Quadria Capital "Das zeigt ein festes Vertrauen von globalen Investoren in die Chancen, die eine Transformation des asiatischen Gesundheitswesens mit sich bringt. Dort gehen soziale Entwicklungen und finanzielle Leistungsstärke Hand in Hand."

Globale institutionelle Unterstützung über Kontinente hinweg

In Zeiten, in denen globales Kapital eher vorsichtig agiert, überzeugt Quadria mit seiner Fähigkeit, ständig globale Top- Investoren anzuziehen. Das beweist, wie überzeugend deren Investmentstrategie ist und wie attraktiv die Chancen sind, die der asiatische Gesundheitssektor bietet.

Die bedeutendsten Investoren von Quadria Capital sind unter anderem bekannte nordamerikanische und europäische Staatsfonds, Asset Manager und strategisch ausgerichtete Unternehmen. Der Fonds zog auch neue, global anerkannte institutionelle Investoren an. Bemerkenswert ist, das führende Institutionen aus den Golfstaaten, darunter Saudi Arabien, die UAE und Bahrain. Auch aus Indien signalisierten viele Interesse: große Banken, Versicherungsunternehmen und Familienunternehmen sorgten für frisches Kapital. Darüber hinaus engagierten sich bereits vorhandene Investoren noch mehr. Das beweist, wie überzeugend Quadria's Einsatz für skalierbare Unternehmen im Gesundheitssektor ist, die in unterentwickelten Gebieten Asiens lebensrettende Aktivitäten ins Leben rufen.

Bereit für strukturiertes Wachstum in Asin's $5-Billionen-Markt für das Gesundheitswesen

"2030 wird 40 des globalen Wachstums im Gesundheitswesen in Asien stattfinden1 Fonds III ermöglicht Quadria, in der Region eine neue Ära der Transformation im Gesundheitswesen einzuleiten, die von Privatkapital getragen ist," fügte Abrar Mir hinzu.

"Asien's Gesundheitssektor wird auch nach 2025 im Fokus bleiben. Besonders hoch ist das Interesse an Indien mit Spezialkrankenhäusern, Diagnoseketten, medizinischen Geräten und Produktion von Arzneimitteln, einschließlich APIs und CDMOs. Dieser Sektor wird wegen der hohen Nachfrage, kosteneffizienten Initiativen und Integration von Technologien wachsen. Uns steht eine goldene Ära der Transformation im Gesundheirswesen bevor," sagte Dr Amit Varma, Mitgründer und Managing Partner, Quadria Capital.

Fonds III wird ein diversifiziertes Portfolio von 10 marktführenden Unternehmen aufbauen, die sowohl bedeutende Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen eingehen. Die Wirkung wird durch gezielte Co-investments von Limited Partners (LPs) skaliert.

Fast 40 sind bereits bereitgestellt durch abgeschlossene und unterzeichnete Investments. Der Fonds hat in Aragen Life Sciences (eine globale CRDMO, die mehr als 400 Pharmakunden beliefert), NephroPlus (Asien's größte Dialysekette) und Maxivision (Indien's führende Kette für Augenheilkunde) investiert. Zwei neue Investments in Südostasien stehen kurz vor dem Abschluss. Fond III baut auf den Erfolgen von Quadria Capital's Fonds I und II auf, was die Leistungsstärke seiner Investmentstrategie, die operative Expertise und die hohen Renditen für Investoren unterstreicht.

Über Quadria:

Quadria Capital wurde 2012 gegründet und ist der bedeutendste asiatische Investor mit dem Fokus Gesundheitswesen. Die Firma verwaltet mehr als US$4 Milliarden an Assets, verteilt über 27 Investments in Süd- und Südostasien, wie Indien, Vietnam, Indonesien, Malaysia und Singapur. Quadria Capital schafft für Investoren hohe und nachhaltige Werte dank Partnerschaften mit außergewöhnlichen Unternehmen im Gesundheitswesen, um deren Wirkung und Reichweite zu vergrößern und gleichzeitig hohe Renditen für Investoren zu erwirtschaften.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.quadriacapital.com

