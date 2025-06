Analysten sehen in Stablecoins das nächste Billionen-Dollar-Segment. Neue Regeln und Zinsen treiben das Wachstum - bis 2030 könnte der Markt auf über 3 Billionen US-Dollar anschwellen. Die Hintergründe. Der Stablecoin-Markt könnte sich nach Einschätzung mehrerer Analysten in den kommenden Jahren zu einem der größten Wachstumsfelder im Finanzsektor entwickeln. Während die Marktkapitalisierung aktuell bei rund 225 Milliarden US-Dollar liegt, prognostizieren Experten bis 2030 ein explosives Wachstum auf bis zu 3,7 Billionen US-Dollar, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Devin Ryan von JMP Securities zufolge könnte allein das Marktvolumen in den USA die 3-Billionen-Dollar-Marke knacken. …