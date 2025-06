The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2025ISIN NameDE000HLB57H0 LB.HESS.THR.CARRARA06G/24DE000NLB3RV1 NORDLB 21/25US064159VL70 BK NOVA SCOT 20/25XS1245432742 AEGYPTEN 15/25 MTN REGSDE000HLB59X3 LB.HESS.THR.CARRARA09I/24US903724AR33 UKRAINE 2026 144AXS1902171591 UKRAINE 18/26 REGSXS2009152591 EASYJET PLC 19/25 MTNUS46849MBA62 JACKSON NATL LIFE 2025US81180WAR25 SEAGATE HDD CAYMAN 15/27US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTN.18/48DE000NLB2VV5 NORDLB FESTZINSANL.28/18DE000HLB3S43 LB.HESS.THR.IS.07B/18DE000HLB1DX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/14