Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 15. Mai 2025, hat Liechtenstein das 30-Jahr-Jubiläum seines Beitritts zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit einem Festakt im SAL in Schaan gewürdigt. Der Anlass brachte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen - wie unter anderem S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und S.E. Petros Mavromichalis, Botschafter der EU für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Der Anlass zeigte: Der EWR ist mehr als ein Wirtschaftsabkommen, er ist Teil der liechtensteinischen Erfolgsgeschichte.Der Film bietet ein Stimmungsbild des Anlasses und bildet zentrale Reden des Abends ab - wie von Regierungschefin Brigitte Haas, Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni und S.E. Petros Mavromichalis. Auch die Bedeutung des EWR für junge Menschen und für die liechtensteinische Wirtschaft kam zur Sprache. Die Beiträge zeigten, wie europäische Mobilität, Ausbildungschancen und wirtschaftliche Entwicklung zusammenwirken. Der EWR hat Liechtenstein geprägt - und bleibt eine tragende Säule unserer internationalen Integration.Um allen Interessierten einen Einblick in diesen besonderen Anlass zu ermöglichen, wird an folgenden Daten ein Film dazu im Landeskanal ausgestrahlt:Samstag, 7. Juni 2025: 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20 UhrSonntag, 8. Juni 2025: 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20 UhrMontag, 9. Juni 2025: 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20 UhrDer Beitrag ist ab Samstagmorgen, 7. Juni 2025, auch online verfügbar: www.regierung.li, MedienportalPressekontakt:Information und Kommunikation der RegierungMartin Matt, Technische DiensteT +423 236 67 22Martin.Matt@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932377