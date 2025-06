Baierbrunn (ots) -Gegen Erektionsstörungen können Sildenafil oder Tadalafil helfen. Doch die Medikamente, die diese Wirkstoffe enthalten, sind in Deutschland rezeptpflichtig. Gibt es in Apotheken auch Potenzmittel ohne Rezept? "Die rezeptfreien Alternativen zum rezeptpflichtigen Wirkstoff Sildenafil sind begrenzt", sagt Apothekerin Dr. Lilli Amelung im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Häufig liest man von pflanzlichen Mitteln wie Ginseng oder Maca, die die Potenz steigern sollen. Ihre Wirkung ist jedoch nicht durch klinische Studien belegt."Ursachen erektiler Dysfunktion ärztlich abklärenWegen ihrer durchblutungsfördernden Eigenschaften hat die Aminosäure L-Arginin möglicherweise eine unterstützende Wirkung. Sie könne bei leichteren Beschwerden einen Versuch wert sein, so Apothekerin Amelung. Allerdings sollte L-Arginin bei Vorerkrankungen und wenn man Medikamente einnimmt, nicht ohne ärztliche Rücksprache eingenommen werden. Positive Effekte auf die Potenz kann ein gezieltes Beckenbodentraining ("Kegel-Übungen") haben.Auf jeden Fall sollten die Ursachen der erektilen Dysfunktion ärztlich abgeklärt werden. "Dahinter könnten ernsthafte Gesundheitsprobleme stecken, die unbehandelt etwa zu Herzinfarkt und vorzeitigem Tod führen können", warnt Lilli Amelung. Auch Bewegungs- und Schlafmangel, Übergewicht, bestimmte Medikamente oder ungesunde Ernährung können zum Beispiel eine Rolle spielen, ebenso wie Stress, Ängste, Depressionen oder andere belastende Lebenssituationen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6A/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6050240